《親愛的X》橫掃亞洲7地榜首！金裕貞「暗黑惡女」演技爆發，導演都讚：怕她被角色吞噬

韓國童星「三金」之一金裕貞在《與惡魔有約》後時隔兩年攜新作回歸，展現演藝生涯以來最震撼的一次演技變身。 在全新漫改劇《親愛的X》裡，金裕貞徹底甩開過往清純明朗的形象，化身一位為了生存而戴上假面、內心潛藏黑暗慾望的「心機惡女」，引起全球熱話。

《親愛的X》登頂7地榜首 掀全球話題

《親愛的X》自11月6日開播後迅速竄紅，不僅在首週末拿下TVING平台付費用戶貢獻度第1名，更在香港、印尼、菲律賓和台灣等七個國家和地區的HBO Max劇集榜單中排名第一，同時在日本Disney+ 與美國Viki的榜單上均名列第三，氣勢驚人。



《親愛的X》改編自同名人氣網漫，是一出「毀滅系懸疑愛情故事」，講述為了逃離地獄般的過去爬上巔峰，而戴上假面生活的女人「白雅真」的故事。 她的成功建立在犧牲與欺騙之上，為了掙脫童年受虐的陰影，甚至不惜以他人的性命作為代價。 她生命中的兩個重要男人尹俊瑞（金永大 飾）和金在吾（金度勳 飾），則在看到她的真實面目後做出了截然不同的評判和選擇，令白雅真前行的每一步充滿驚心動魄。



金裕貞撕掉「國民妹妹」形象，導演都讚「險被角色吞噬」

女主角「白雅真」擁有反社會人格障礙，身為頂級女明星，外表光鮮亮麗，內心卻潛藏殘酷本性。 金裕貞以細膩又壓抑的演技，完美詮釋角色的雙重面孔、縈繞不去的不安感和空虛感，常常在一瞬間從天真笑容轉換成冷冽眼神，令人毛骨悚然。 據悉在拍攝時，金裕貞常常下意識地做出各種怪誕的表情，完全沉浸在角色之中，以至於導演心想：「我必須保護她，不讓她被白雅珍吞噬。」



評論普遍認為，《親愛的X》是「金裕貞一人撐起的作品」。 自2004年以童星出道以來，她累積深厚演技底蘊，這次終於展現出壓倒性的張力。 從血跡斑斑的場景、病態的微笑、到崩潰的獨白，她全程投入，被韓媒形容為「精彩絕倫的演技盛宴」。 值得註意的是，金裕貞今年剛滿26歲，令人有信心期待她未來更多的精彩表現。



劇情前途未卜險象環生

目前播出的前四集中，白雅真為了逃離父親白善圭（裴秀彬 飾）暴力虐待的過去，與咖啡店店長崔正浩（金志勳 飾）玩起命懸一線的賭局，之後又與娛樂公司代表徐美利（金志映 飾）聯手踏入演藝圈，展開更黑暗的權力遊戲。



第5、6集預告中，黃寅燁飾演的偶像出身演員「許仁康」成為白雅珍的新利用對象。 白雅珍計劃與他談一年戀愛就分開，坦言：「就像必須的階梯一樣，讓我能踩著走上去的階梯。」黃智善威脅稱會公開她的不堪過往，金在吾則在出獄後驚訝發現白雅珍曾捲入殺人事件。



《親愛的X》融合愛情、犯罪、驚悚元素，由《太陽的後裔》李應福與《Sweet Home》朴昭睍共同執導，每週四下午更新。 第5、6集將於今晚上線！



