《亲爱的X》横扫亚洲7地榜首！金裕贞「暗黑恶女」演技爆发，导演都赞：怕她被角色吞噬

韩国童星「三金」之一金裕贞在《与恶魔有约》后时隔两年携新作回归，展现演艺生涯以来最震撼的一次演技变身。 在全新漫改剧《亲爱的X》里，金裕贞彻底甩开过往清纯明朗的形象，化身一位为了生存而戴上假面、内心潜藏黑暗欲望的「心机恶女」，引起全球热话。

《亲爱的X》登顶7地榜首 掀全球话题

《亲爱的X》自11月6日开播后迅速窜红，不仅在首周末拿下TVING平台付费用户贡献度第1名，更在香港、印尼、菲律宾和台湾等七个国家和地区的HBO Max剧集榜单中排名第一，同时在日本Disney+ 与美国Viki的榜单上均名列第三，气势惊人。



《亲爱的X》改编自同名人气网漫，是一出「毁灭系悬疑爱情故事」，讲述为了逃离地狱般的过去爬上巅峰，而戴上假面生活的女人「白雅真」的故事。 她的成功建立在牺牲与欺骗之上，为了挣脱童年受虐的阴影，甚至不惜以他人的性命作为代价。 她生命中的两个重要男人尹俊瑞（金永大 饰）和金在吾（金度勋 饰），则在看到她的真实面目后做出了截然不同的评判和选择，令白雅真前行的每一步充满惊心动魄。



金裕贞撕掉「国民妹妹」形象，导演都赞「险被角色吞噬」

女主角「白雅真」拥有反社会人格障碍，身为顶级女明星，外表光鲜亮丽，内心却潜藏残酷本性。 金裕贞以细腻又压抑的演技，完美诠释角色的双重面孔、萦绕不去的不安感和空虚感，常常在一瞬间从天真笑容转换成冷冽眼神，令人毛骨悚然。 据悉在拍摄时，金裕贞常常下意识地做出各种怪诞的表情，完全沉浸在角色之中，以至於导演心想：「我必须保护她，不让她被白雅珍吞噬。」



评论普遍认为，《亲爱的X》是「金裕贞一人撑起的作品」。 自2004年以童星出道以来，她累积深厚演技底蕴，这次终於展现出压倒性的张力。 从血迹斑斑的场景、病态的微笑、到崩溃的独白，她全程投入，被韩媒形容为「精彩绝伦的演技盛宴」。 值得注意的是，金裕贞今年刚满26岁，令人有信心期待她未来更多的精彩表现。



剧情前途未卜险象环生

目前播出的前四集中，白雅真为了逃离父亲白善圭（裴秀彬 饰）暴力虐待的过去，与咖啡店店长崔正浩（金志勋 饰）玩起命悬一线的赌局，之后又与娱乐公司代表徐美利（金志映 饰）联手踏入演艺圈，展开更黑暗的权力游戏。



第5、6集预告中，黄寅烨饰演的偶像出身演员「许仁康」成为白雅珍的新利用对象。 白雅珍计划与他谈一年恋爱就分开，坦言：「就像必须的阶梯一样，让我能踩著走上去的阶梯。」黄智善威胁称会公开她的不堪过往，金在吾则在出狱后惊讶发现白雅珍曾卷入杀人事件。



《亲爱的X》融合爱情、犯罪、惊悚元素，由《太阳的后裔》李应福与《Sweet Home》朴昭睍共同执导，每周四下午更新。 第5、6集将於今晚上线！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻