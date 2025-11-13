《無限挑戰》世界觀復活！朴明洙＆鄭埻夏雙人合體推出YouTube新節目，掀起經典年代回憶殺！

MBC 經典節目《無限挑戰》的回憶再次復甦！綜藝界代表黃金搭檔——朴明洙與鄭埻夏將於11月15日透過MBC數位綜藝節目《下愁處理場》組成「夏和洙」回到觀眾身邊。

原先在MBC官方YouTube頻道《五分鐘瞬殺》上播出的《下愁處理場》，如今將在獨立頻道《夏和洙》全新出發。

這是繼人氣單元獲得熱烈反響後，成功擴展為獨立頻道的案例。《下愁處理場》延續了《無限挑戰》熱門單元「無限公司」的世界觀，是一檔以「輕鬆化解世上所有瑣碎煩惱（下愁）」為主題的辦公室喜劇綜藝。

PS：下愁（하수），是「下水道」和「瑣碎煩惱憂愁」所組合而成的詞，韓文音譯原本是直接對照《夏和洙》（하와수）。

朴明洙與鄭埻夏將化身「職場上司二人組」，迎接各式各樣的來賓「新進社員」，透過戀愛、世代差異、職場生活等MZ世代的真實煩惱，展開充滿《無限挑戰》風格的爆笑「解方」，展現他們特有的鬥嘴默契與化學反應。



製作團隊表示：「《下愁處理場》不只是懷舊的《無限挑戰》重現，而是MBC綜藝IP為了迎接數位時代進行的實驗性進化專案。雖然以「無限公司」開局，但因《無限挑戰》IP具備豐富的角色與特輯特性，未來可延伸出更多樣的內容。我們期待持續為粉絲帶來有趣的作品。」





根據MBC全球IP製作組透露，新開張的YouTube頻道《夏和洙》在首集公開前便已突破1萬名訂閱者，成功喚起「無限挑戰世代」的懷舊情懷。

《下愁處理場》將比照《無限挑戰》當年播出時段，在週六晚間上傳影片，勾起觀眾的週末回憶。節目將於11月15日晚上6點25分在YouTube頻道《夏和洙》首播，首集來賓為YouTuber「Charles Enter」與「준빵助教」。

