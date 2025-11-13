《无限挑战》世界观复活！朴明洙＆郑埻夏双人合体推出YouTube新节目，掀起经典年代回忆杀！

MBC 经典节目《无限挑战》的回忆再次复苏！综艺界代表黄金搭档——朴明洙与郑埻夏将於11月15日透过MBC数位综艺节目《下愁处理场》组成「夏和洙」回到观众身边。

原先在MBC官方YouTube频道《五分钟瞬杀》上播出的《下愁处理场》，如今将在独立频道《夏和洙》全新出发。

这是继人气单元获得热烈反响后，成功扩展为独立频道的案例。《下愁处理场》延续了《无限挑战》热门单元「无限公司」的世界观，是一档以「轻松化解世上所有琐碎烦恼（下愁）」为主题的办公室喜剧综艺。

PS：下愁（하수），是「下水道」和「琐碎烦恼忧愁」所组合而成的词，韩文音译原本是直接对照《夏和洙》（하와수）。

朴明洙与郑埻夏将化身「职场上司二人组」，迎接各式各样的来宾「新进社员」，透过恋爱、世代差异、职场生活等MZ世代的真实烦恼，展开充满《无限挑战》风格的爆笑「解方」，展现他们特有的斗嘴默契与化学反应。



制作团队表示：「《下愁处理场》不只是怀旧的《无限挑战》重现，而是MBC综艺IP为了迎接数位时代进行的实验性进化专案。虽然以「无限公司」开局，但因《无限挑战》IP具备丰富的角色与特辑特性，未来可延伸出更多样的内容。我们期待持续为粉丝带来有趣的作品。」





根据MBC全球IP制作组透露，新开张的YouTube频道《夏和洙》在首集公开前便已突破1万名订阅者，成功唤起「无限挑战世代」的怀旧情怀。

《下愁处理场》将比照《无限挑战》当年播出时段，在周六晚间上传影片，勾起观众的周末回忆。节目将於11月15日晚上6点25分在YouTube频道《夏和洙》首播，首集来宾为YouTuber「Charles Enter」与「준빵助教」。

