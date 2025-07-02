【韓網熱門】朴明洙公開喊話：好想念NewJeans，她們對我非常好，還叫我「爸爸」

藝人朴明洙在節目中大方表達了對人氣女團NewJeans的喜愛。

7月1日播出的 KBS CoolFM《朴明洙的Radio Show》中，場內響起 NewJeans 的歌曲《How Sweet》。 歌曲結束後，另一位MC金泰鎮感嘆道：「這首歌太棒了。」朴明洙也隨即坦白說：「我真的非常喜歡 NewJeans。」



朴明洙更回憶與NewJeans相處的往事，流露出滿滿的懷念與寵溺：「好想見她們啊，NewJeans。 以前她們對我真的很好，還會像喊爸爸一樣叫我『爸爸、爸爸』。」語氣間充滿對後輩們的疼愛與思念。

韓國網友評論：

1. 夏天就是需要NewJeans的新歌啊

2. 我就只是想聽新歌ᅮᅮ

3. 想聽歌的人可以大家湊錢把違約金付一付啊，不要只會在這裡唸說想聽歌 。 如果真的想讓他們發專輯，就去請求眾籌違約金啊。 那又不願意？ 沒那程度的心嗎？ 沒NewJeans就活不下去的夏天？ 那以前夏天怎麼過的啊，是跑去北極避暑嗎？ 還有就去死死抓住NewJeans的褲管拜託她們回去啊，ADOR都說回來吧，是她們自己不回去的耶。 對只會唸說想聽NewJeans歌的人我就是有偏見，感覺像又窮又失憶的人。 想免費聽歌還裝得NewJeans音樂是世界唯一一樣ᄏᄏᄏ 找其他作曲家啦ᄏᄏᄏ

4. 大眾會想聽歌也是正常的啊... 但NewJeans不回去能怎麼辦？ 我也覺得NewJeans這個團體跟她們的歌很可惜 可是要再用當初那種心情聽已經太遠了。 我自己心態也回不到那時了

5. 我也喜歡NewJeansᄏᄏᄏ如果她們出歌還是會一直聽

6. ADOR已經說「回來吧」了ᄏᄏᄏᄏ

7. 這其實是在說想念作曲家吧，誰唱都可以的歌不是嗎，就去湊錢付違約金啊ᄏᄏ

8. 如果真的真的很想看，就去要求NewJeans向受害者道歉後回來啊。 也可以一起拜託受害者原諒NewJeans

9. 想NewJeansᅲᅲ 會等你們的！！

10. 趕快把該道歉的道歉、該和解的和解，然後出專輯吧... 不知道真粉絲怎麼想，但我就只是聽歌的，所以好想趕快聽新歌ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ《Bubble Gum》和《How Sweet》已經聽了幾個月，就這兩首在輪播，夏天到了更想聽新歌ᅮ

11. 說現在罵NewJeans的是當初罵ILLIT的人換目標，這話才扯呢

12. 不是說想看NewJeans本人，比較是想聽她們的歌，夏天沒歌聽，我把NewJeans的歌無限循環聽到膩，除了她們沒有別的組合能取代，雖然不是什麼超強唱功，但音色和聲音合得太好了，無可替代

13. 我也是ᅲ 我的歌單需要新歌啊ᅲ 給我我的夏日歌曲吧

14. 這裡思念她們的人可以自己湊錢出50億就能看了ᅲᅲ 加油吧！

15. 就只剩「為了掩蓋新女團捏造謠言結果被戳破自爆的團體」的形象

16. 因為一句輕視的發言鬧到國健調查去了，不覺得比大多數校暴加害者還超過嗎？ 經紀人到底犯了什麼罪，要去國監被罵？？

17. 真的是「有粉無罪」啊

18. 有不滿就去叫NewJeans表態啊，幹嘛對著想她們回歸的粉絲發火..............

19. 真的好想NewJeans，好想她們ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ拜託快出來

20. 誰叫她們不要出來的？ 明明是她們自己不出來好嗎，搞得好像有什麼巨大權力在阻礙她們回歸似的

21. 好久沒聽《How Sweet》了，來聽一下

22. 在這邊說「想她們」的這些人，根本跟學暴的旁觀者一樣ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 就因為這樣才會權搞勢、上國監、陷害同僚

23. 單純就是... 想聽歌.. 而已

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