【韓網熱門】留言1000+！IVE張員瑛花137億現金買樓，韓網：羨慕這兩個字我已經說膩了

人氣女團 IVE 成員張員瑛（21歲）據悉購入位於首爾漢南洞 UN Village 的高級別墅，引發關注。

根據房地產業界的最新消息，張員瑛於今年3月以137億韓元（約新台幣3.6億元）的價格，購下首爾龍山區漢南洞「Lucid House」內一戶專用面積達244平方公尺的高級住宅，並於上個月完成所有移權轉登記。

這一事情已在theqoo上掀起熱議，留言數超前條。



韓國網友評論：

1. 如果是張員瑛的話，一點也不奇怪吧？ 現在20多歲的藝人中她是最紅的了。 那些我以為沒那麼有名的藝人都能隨隨便便買幾十億的房子

2. 張員瑛是頂級偶像啊，看她的廣告數就知道。 就算嫉妒也只能嫉妒，沒必要找碴或酸她

3. 員瑛還只有21歲

4. 打開電視就能看到她，難怪可以買樓

5. 又不是逃稅，全額現金，超帥，很「張員瑛」風格

6. 早知道我自己生個員瑛好了

7. 讓人驚訝的不是員瑛買房，而是那房子居然那個價錢

8. 又是全額現金，有什麼問題？ 去罵那些設皮包公司逃稅、搞投機的男偶像吧

9. 別人一輩子都賺不到的錢，她年紀那麼小就能輕鬆買樓，好羨慕啊

10. 真的還那麼年輕！那麼小就這麼厲害，太棒了

11. 實現了「年輕又有錢」的夢想啊，員瑛ᄏᄏ

12. 轉個頻道就有兩三個她的廣告，難怪...... 羨慕，還像個孩子一樣

13. 羨慕，她那麼年輕卻懂得理財又會花錢，聰明

14. 平常酸她的人現在一定氣死了ᄏᄏ 希望員瑛之後也繼續順利

15. 藝人、網紅們本來就是靠名字、靠影響力賺錢的，都是按影響力拿錢的

16. 員瑛啊，請我吃炸雞ᄏᄏᄏᄏᄏ

17. 好羨慕員瑛的人生ᅲᅲ

18. 哇，她真的賺了好多...... 太厲害了，young & rich

19. 真的又漂亮又有才，太羨慕了ᅮᅮᅮ

20. 好厲害，廣告都拍了幾十個，資產應該超過500億吧？

21. young & pretty & rich，好羨慕......

22. 能工作的時候就拼命工作賺錢，大家不都這樣活著嗎？ 能賺的時候就該賺，賺錢就是為了花啊

23. 從《PRODUCE 48》的時候算起也就5~6年吧？ 這人生簡直中樂透...... 雖然為了維持狀態可能吃東西都得克制，但回報真的超大

24. 羨慕是可以的，但看張員瑛那誇張的行程表，她確實是靠努力賺來的。 而且她拍的廣告品牌銷量也都大漲吧？ 如果覺得不爽的話，你也去像她那樣自我管理然後當藝人啊

25. 只花5~6年就能在UN Village有自住房...... 這是什麼人生啊

原文：https://theqoo.net/square/3987741531

