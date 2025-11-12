這部劇的陣容太強大！李浚赫＆姜漢娜特別出演《再婚皇后》，時隔6年重逢的兩人將飾演「夫妻」

《再婚皇后》主演是申敏兒、朱智勛、李鍾碩和李世榮，特別出演有李浚赫和姜漢娜，這陣容真的太強了！

今日（12）有韓媒報導，李浚赫和姜漢娜將特別出演 Disney+《再婚皇后》，兩人將在劇中飾演夫妻，隨後雙方的經紀公司也證實這消息。

據悉，李浚赫飾演「沃頓三世」一角，他是海因里的哥哥（李鍾碩 飾）的哥哥兼前任皇帝，娶了西王國皇后克莉絲塔爲妻的人物；而姜漢娜飾演的「克莉絲塔」雖然是海因里的青梅竹馬和初戀，但是因爲政治原因與沃頓三世結婚。這也是兩人繼2019年《60天，指定倖存者》後再次合作，當時就有不少劇迷敲網他們二搭，算是許願成功啦！



《再婚皇后》全球高人氣的網路小說和網路漫畫，講述東大帝國完美的皇后娜菲爾，在得知皇帝丈夫想讓情婦成為皇后後選擇離婚，並決定「如果不能在這個地方當皇后，就在別的地方成為皇后」而展開的故事，是一部浪漫奇幻史詩劇。



劇中，申敏兒飾演聰明、天生的氣質受到稱讚東大帝國的完美皇后「娜菲爾」；朱智勛飾演絕對權力的象徵東大帝國的皇帝、也是娜菲爾的丈夫「索本修」；李鍾碩飾演西王國王子兼隱藏祕密「海因里」；李世榮飾演逃亡奴隸出身、覬覦皇后位置的「菈絲塔」。



而《再婚皇后》導演和編劇也是備受期待！由《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《雖然30但仍17》等作品中憑藉細膩的感情描寫而備受喜愛的趙秀沅導演執導，編劇則是曾執筆過創下 OCN 最高收視率《驅魔麵館》的呂芝娜、玄忠烈作家。預計在本月內結束拍攝，並在2026年通過 Disney+公開。

