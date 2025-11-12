18年《李祘》CP又來了！韓志旼登《秘書鎮》讓李瑞鎮當經紀人！直播就吵吵鬧鬧

韓志旼日前開直播，透露有了兩名新經紀人，是《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》（簡稱秘書鎮）金光奎和李瑞鎮！

韓志旼和兩名經紀人錄影中途出來吃飯，表示為了感謝不久前祝福自己生日的粉絲們，久違開了直播。韓志旼讓李瑞鎮和粉絲打招呼，相比金光奎，李瑞鎮依舊高冷。韓志旼爆料經紀人雖然有兩名，但李瑞鎮不太工作，李瑞鎮反駁，兩個人就此開啟了觀眾熟悉的鬥嘴模式，李瑞鎮還嗆粉絲呢！韓志旼讀了粉絲留言要求李瑞鎮比愛心手勢，李瑞鎮直接朝鏡頭丟衛生紙要趕粉絲走，要李瑞鎮用自己名字作三行詩時，李瑞鎮更直言：「又不是我的粉絲！我都要做嗎？」



被金光奎說服後，李瑞鎮才勉為其難答應，傲嬌地揚起招牌的酒窩作了「一個人也／民族性地愛／智珉吧」，引起全場驚呼，韓志旼反應：「喔──怎麼？突然對我這麼好？是因為人多才這麼好吧？」想不到李瑞鎮沉浸在了三行詩遊戲，反覆想著「珉」還能怎麼造句，二次發揮出「韓志旼的／熟人是／禿頭金光奎」，金光奎躺著也中槍。



尾聲談到節目播出時間，韓志旼忍不住說李瑞鎮一直欺負自己，李瑞鎮馬上反駁：「你不欺負我，我怎麼會欺負你？隨便一講，節目播出去以後你就要小心了！」

這段鬥嘴，讓人忍不住想到2023年兩人分別上《劉Quiz》「隔空」吐槽對方啊！韓志旼說李瑞鎮對別人都是照顧，卻總是鬧自己，李瑞鎮承認很愛開玩笑，但現在「年紀大了老是輸，和她見面還滿累的」，劉在錫聽了都笑到不行。而這兩段《劉Quiz》訪談內容，都搭配了2020年兩人同台《一日三餐》的經典畫面，更為有趣了。



《秘書鎮》每週五晚間在韓首播，目前尚未有此集播出時間，期待的觀眾可以密切追蹤相關消息。李瑞鎮和韓志旼從2007年合作《李祘》至今，友誼已逾18年，不曉得兩人再次合體究竟是誰欺負誰呢？

順帶一提，今年上半年韓志旼兩度登上劉在錫的節目，也都有提到李瑞鎮呢！在《只要有空，》說自己看了李瑞鎮作客的一集，在《只是藉口》（藉口GO）爆料李瑞鎮有一次飯局想到她「把魚吃得剩下骨頭」，覺得她很愛吃魚便喊她來，沒想到那場飯局是有個後輩事先訂好捉要請客的，她莫名其妙加入了。韓志旼用「特別」形容李瑞鎮，甚至說自己重生的話想重生為李瑞鎮呢！理由是「完全沒有煩惱」。



