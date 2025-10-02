金秀賢全球粉絲連署抗議！舊登山照遭誤傳近況，怒喊「停止二次傷害」

近期有部份韓媒與YouTube頻道引用金秀賢早在2022年自己公開的登山照片，卻被包裝成「近況照」，甚至稱他「壓力大到只能靠登山排解」。 消息一出，讓粉絲氣炸，韓國與海外15個國家和地區的粉絲聯合發佈聲明，嚴正要求「停止對金秀賢的二次傷害」。

粉絲聯盟在1日用韓文與英文發表官方聲明，指出：「最近部份YouTube頻道與媒體對金秀賢做出扭曲報導與毫無根據的主張，這些推測性解讀與假消息必須立即停止！」

爭議源自YouTuber李鎮浩在個人頻道公開的影片，他聲稱金秀賢「因為壓力過大，只能一個人去爬山療癒自己」，並po出一張登山照。 沒想到那張照片其實是金秀賢2022年8月親自上傳的舊照，卻被斷章取義當成「近況照」來炒作。 粉絲痛批：「這種做法會導致錯誤認知，還會讓人誤解演員現況，已經造成嚴重的二次傷害。」



粉絲聯盟也強調，沒有查證的報導只會增加演員的負擔與傷害，呼籲媒體「必須基於事實，做出準確且負責的報導，不能再用不實資訊侵犯演員名譽」。



此外，金秀賢的法律代理人高尚祿律師日前也在YouTube公開資料，澄清外界盛傳的「軍中戀情對象」傳言。 他表示，金秀賢在2016年至2019年春天確實有位交往對象，但對方並不是女演員金賽綸，並公開部份日記與書信內容作為佐證，強調當時的戀情與金賽綸無關。

金秀賢近期可說是風波不斷，粉絲心疼男神遭遇「假消息連環轟炸」，也再三呼籲外界「請停止無謂的揣測」。

