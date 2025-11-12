MC夢陷藝術爭議，家中掛「希特勒畫像」，稱「作品被誤解」！網友卻想起他那些年惹過的麻煩......

歌手兼製作人MC夢近日因在家中掛有「希特勒畫像」而引發爭議，隨後他也親自出面回應，澄清作品的真實含義。

事情起因於MC夢在個人IG限時動態中，分享搭配歌手Car， the garden歌曲《Home Sweet Home》的居家照。 照片中他家樓梯轉角處掛著一幅畫，畫中人物神似納粹獨裁者希特勒，引發網友批評「缺乏歷史敏感度」。



爭議越演越烈後MC夢透過社群發文解釋，該畫作是藝術家玉勝哲（옥승철）的早期作品，並非歌頌或崇拜希特勒，而是用「吸管畫出的鬍子」象徵人類的貪婪與野蠻，意在批判而非讚揚。 他強調：「希望大家能以作品的角度理解這幅畫。 這幅作品早在我錄音室時期就掛著，也多次出現在照片裡，為什麼現在才被放大？」他還稱：「藝術本來就有批判或挑釁性創作的存在，那些並非崇拜，而是表達。 不了解作品本意就隨意批評的人，才是真正殘酷的。」最後MC夢也明確表態：「我非常非常討厭希特勒，也厭惡所有引發戰爭的人。」

MC夢自出道以來風波不斷——2004年曾因發表歧視同性戀的言論遭批評，2010年又因兵役舞弊事件被社會猛烈譴責。 之後他雖多次嘗試重返歌壇，但仍屢次陷入輿論爭議。 今年他又因所屬公司相關的內幕傳聞，以及旗下男團成員涉及性交易後遭退團等事件，再度被推上話題焦點，這次「希特勒畫像」讓大眾重新聚集他的過往行為，罵聲升級。



此外，MC夢近年除音樂製作外，也投入經營事業。 去年他曾擔任新人偶像團BADVILLAIN的總製作人，不過7月時宣布暫時退出ONE HUNDRED廠牌經營，前往海外留學休養。 他當時透露，因為長期罹患重度憂鬱與身體狀況不佳，希望藉由留學重新調整狀態、延續音樂人生。

