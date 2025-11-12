Disney+浪漫喜劇《宇宙Marry Me？》崔宇植的「完美雙面情人」表現，緊緊抓住了觀眾的心！

（雷）崔宇植在Disney+熱門韓劇《宇宙Marry Me？》中飾演明恂堂四代繼承人「金宇宙」，在愛情面前是溫柔體貼的男人，在追求真相時則毫不退讓，展現了在「悸動」與「魅力」間自由切換的立體演技。



在上週播出的第9、10集中，因前任金宇柱（徐范俊 飾）的威脅，讓金宇宙與柳美里（庭沼珉 飾）的關係陷入危機。歷經誤會與分手後，兩人終於再度確認彼此真心。尤其當金宇宙親眼目睹威脅現場、憤怒之下制服前任，並動情告白：「就算只剩一天，我也想活在美里小姐身邊」時，讓觀眾感動不已。





追查明恂堂內部弊案的金宇宙，揭發姑丈張韓求（金永敏 飾）的詐欺行徑，為阻止陰謀而不斷奔走。雖憑藉與姑丈聯手的吳敏廷（尹智敏 飾）被捕而暫時化解危機，但張韓求的陰謀仍在持續，金宇宙最終直面25年前父母車禍的震撼真相，展開揭露之路。





崔宇植在劇中展現出既深情又堅定的面貌——他對柳美里的純愛令人動容，追查黑幕時的決然目光更顯氣場十足。離別戲中，他以細微的表情變化與克制的情感線條，讓觀眾深陷共鳴；與庭沼珉的對手戲則透過自然的節奏與呼吸，強化了浪漫氛圍的說服力。



此外，在喜劇橋段中，崔宇植發揮特有的幽默感逗笑觀眾；面對危機時，則以強烈的存在感與氣勢穩定了劇集的節奏。這種情感轉換的層次與節奏掌控，再次證明了「崔宇植式演技」的真實魅力。



憑藉豐富的情感表現、推動劇情的能量，以及與庭沼珉之間絕佳的化學反應，崔宇植成為《宇宙Marry Me？》的靈魂支柱。週末夜裡，他同時帶來歡笑與感動，讓人更加期待他在剩餘兩集中的最終表現。



