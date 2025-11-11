PLAVE 新歌〈BBUU!〉发行当日横扫音源榜冠军！与三丽鸥梦幻联名甜萌回归～

人气虚拟男团 PLAVE 於昨晚（10日）透过各大音源网站发行了第二张单曲专辑《PLBBUU》，新歌〈BBUU!〉在发行当天就夺下音源榜冠军，成绩相当惊人。

▼ PLAVE〈BBUU!〉MV：



发行当天晚间7点，主打歌〈BBUU!〉与收录曲〈凤仙花〉便登上韩国音源网站 Melon 的 TOP 100 榜单。除此之外，在发行100日内与发行30日内的 HOT 100 榜单中，包括〈捉迷藏（Hide and Seek）〉在内的三首歌曲也全数进榜。



截至11日凌晨12点，〈BBUU!〉在激烈竞争中夺得 TOP 100 榜第8名，〈凤仙花〉紧随其后位居第10名，〈捉迷藏（Hide and Seek）〉则拿下第14名。

同时，在发行100日内与发行30日内的 HOT 100 榜单上，〈BBUU!〉夺下冠军，〈凤仙花〉位居亚军，〈捉迷藏（Hide and Seek）〉则名列第4。

此次专辑《PLBBUU》是与日本三丽鸥角色携手打造的特别合作专辑。〈BBUU!〉MV 中可见变身为角色造型的PLAVE成员与三丽鸥伙伴一同登场，整张专辑以自由又充满弹跳感的能量，展现出PLAVE甜美又可爱的崭新魅力，画面极致梦幻。





PLAVE自8月起展开首场亚洲巡回演唱会 [DASH: Quantum Leap] ，从首尔出发，历经台北、香港、雅加达、曼谷、东京等六座城市，圆满完成为期三个月的巡演。巡演的最终场将於 11月21、22日 在首尔高尺天空巨蛋Sky Dome举行安可演唱会，为旅程划下完美的华丽句点。

