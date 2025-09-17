【韓網熱門】虛擬偶像也有外貌嗎？惡評案首判，法院：精神痛苦成立，該賠償！掀網友熱議：活該

韓國一宗特別的官司引發關注：一名網友因在社交媒體上連發辱駡某虛擬偶像組合成員外貌的文章，被法院判賠。

據17日消息，義政府地方法院高陽支院裁定這名網友需向該組合的五位成員各賠償10萬（韓幣，下同）。 原告方原本要求每人650萬，但法院認為其發文雖屬惡意人身攻擊，卻綜合情節後酌情降低了金額。



網友辯稱「虛擬偶像只是角色，並非真實人物」，因此辱駡不算侵權。 但法官指出，在元宇宙時代，虛擬形象也是用戶的表達和社交身份，對其進行侮辱同樣會傷害到背後的人。 最終，法院認定原告確實因對方的侮辱而承受精神痛苦，應獲賠償。

韓國網友評論：

1. 虛擬偶像有「外貌」嗎？

2. 看起來法院是把虛擬形象和本體認定為一體了...... 那是不是說這個虛擬偶像其實是公開身份的？

3. 從判決里「人格侮辱」這個表述來看，不只是外貌問題啊。 但新聞標題都寫成那樣，其實虛擬形象背後有人，你攻擊就是人身攻擊。

4. 虛擬偶像只能算是「角色設計」吧

5. 被告到這種地步的惡評黨們，現實生活到底過得怎樣啊

6. 判決里提到「被告的發言是侮辱性的人身攻擊，不能單純算意見表達」，所以才判了部份勝訴

7. 可是虛擬偶像身份不公開，本體和角色之間怎麼能算「同一性」呢？

8. 肯定不只是「醜」這種程度吧，應該是極端侮辱性言論

9. → 回復1樓： 做虛擬偶像的公司投入很大，粉絲也很在意角色外形。

→ 回復2樓：有些知名的虛擬偶像，本體其實大家都知道

10. 有的虛擬偶像確實本體資訊流出過，再加上背後一定是人，所以法院認定合理

11. 畢竟只是「殼子」的外貌啊......

12. 不管外殼還是本體，其實只要不寫惡評就沒事了

13. 去年7月有人用SNS賬號發帖辱駡虛擬組合PLAVE和其本體，還配影片。 組合成員於是提起訴訟，要求賠償。 法官認為大家都知道本體是誰，所以侮辱成立

14. 通常所謂「外貌侮辱」，不是單純說醜，而是想徹底羞辱、貶低對方時用的手段

15. 如果是初音未來這種純程序，當然不算。 但虛擬偶像背後有人操控、發聲，那就等於罵到人了

16. 其實重點不在「虛擬有無外貌」，而是根本別發惡評

17. 賠款金額雖然不高，但要把錢給自己討厭的人，本身就是打擊

18. 虛擬偶像形象本來就挺完美的啊，居然還能挑外貌毛病

19. 可能是PLAVE的案子？ 有人在網上用合成圖嘲笑他們的本體，還發各種侮辱言論

20. 心態怎麼歪成這樣，惡評隨便寫？ 真可悲

21. 對惡評黨不用同情，就算罰款也可能不長記性

22. 金額小事，關鍵是留下案底，意義更大

23. 這些人邏輯真搞笑，別人回一句就暴跳如雷，自己卻能隨便罵

原文：https://theqoo.net/square/3918073844

