PLAVE新歌〈Hide and Seek〉從日本到韓國都狂熱！一推出便榮登HOT100冠軍寶座

超人氣虛擬男團 PLAVE 的全新數位單曲〈Hide and Seek〉（捉迷藏）在發行後立刻登上音源榜冠軍，人氣持續飆升！！

〈Hide and Seek〉在發行當天晚間7點順利進入韓國音源網站Melon的TOP100榜單。接著在16日凌晨12點，該曲登上「TOP100」第8名、「HOT100（發行100日內）」第1名以及「HOT100（發行30日內）」第1名，創下亮眼成績。



特別的是，這次的新歌雖然是6月發表的日本出道曲〈Hide and Seek〉（かくれんぼ）的韓文版本，但仍在日本當地以外的韓國市場獲得了不俗的成績。



新曲〈Hide and Seek〉以PLAVE特有的熱血感性樂團音樂風格為基礎，歌詞隱喻性地融入了青春故事，帶來強烈的情感共鳴。



PLAVE透過這次韓文版本的發行，將更積極地與國內外粉絲互動，並以新歌為起點，展開更活躍的全球活動。

此前，成員們已圓滿結束了首場亞洲巡迴「DASH: Quantum Leap」首爾演唱會，並正式啟動巡演。在台北成功舉辦演唱會後，他們將於10月1日到訪香港、18日雅加達、25日曼谷，11月1日與2日東京，最後於11月21日與22日在高尺巨蛋舉辦首爾安可演唱會，與全球粉絲見面，可謂是一票難求。



