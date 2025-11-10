成始璄「遭熟人詐騙數億」後首發聲：我沒事，年底照唱！前經紀人被檢舉、恐判3年以上

實力派歌手成始璄近日驚傳遭長年合作的經紀人詐騙金錢，消息曝光後引發韓網熱議。 成始璄本人首度在社群發文，坦言經歷「人生最難熬的幾個月」，衷心感謝外界的鼓勵，並宣佈將如期舉行年末演唱會，用音樂回應支持他的粉絲。

成始璄9日透過個人IG表示，雖然過去常收到惡評，但「像這樣被大家安慰、收到這麼多溫暖留言還是第一次。讓我覺得，自己這些年應該沒有白活」。他也透露，演藝圈許多前後輩、連平常沒什麼聯絡的節目工作人員都主動聯絡他打氣，讓他再次體會到「塞翁失馬焉知非福」的含義，不論順逆，學會感恩與沉著，才是真正的成長。



最近，成始璄遭到共事19年的前經紀人背叛、內心備受打擊，一度連每年例行的年末演唱會都無法安排。在這次PO文中，成始璄表示為了粉絲和自己，決定照常舉辦年末演唱會：「把痛苦留到明年再說。 剩下的時間要好好照顧身心，用屬於我風格的、有趣又溫暖的方式結束這一年。」



昨日，他登上早先預定出演的「2025仁川機場Sky Festival」舞台，對粉絲說：「大家都看過新聞了，我沒事。 今天懷著喜悅的心情唱歌，希望大家也能好好享受。」

據韓媒報導，成始璄長年合作的經紀人金某涉嫌以「取締黃牛票」為名私下倒賣VIP門票，並將收益轉入妻子名下帳戶，金額達數億韓元，目前已經離職。10日，有第三方人士向警方檢舉該案，指控該名前經紀人涉嫌業務上侵佔與違反《特定經濟犯罪加重處罰法》。告發書將這起案件與大谷翔平被前翻譯詐騙1700美元一事作類比，認為濫用名人信任謀取私利，應嚴懲不貸。

若最終確認涉案金額超過5億韓元，該經紀人恐面臨3年以上徒刑。專家指出，案件是否能繼續偵辦，仍需視成始璄及所屬公司是否明確表達「要求追究刑責」的意願。

