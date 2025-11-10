成始璄「遭熟人诈骗数亿」后首发声：我没事，年底照唱！前经纪人被检举、恐判3年以上

实力派歌手成始璄近日惊传遭长年合作的经纪人诈骗金钱，消息曝光后引发韩网热议。 成始璄本人首度在社群发文，坦言经历「人生最难熬的几个月」，衷心感谢外界的鼓励，并宣布将如期举行年末演唱会，用音乐回应支持他的粉丝。

成始璄9日透过个人IG表示，虽然过去常收到恶评，但「像这样被大家安慰、收到这么多温暖留言还是第一次。 让我觉得，自己这些年应该没有白活。」他也透露，演艺圈许多前后辈、连平常没什么联络的节目工作人员都主动联络他打气，让他再次体会到「塞翁失马焉知非福」的含义，不论顺逆，学会感恩与沉著，才是真正的成长。



最近，成始璄遭到共事19年的前经纪人背叛、内心备受打击，一度连每年例行的年末演唱会都无法安排。 在这次PO文中，成始璄表示为了粉丝和自己，决定照常举办年末演唱会：「把痛苦留到明年再说。 剩下的时间要好好照顾身心，用属於我风格的、有趣又温暖的方式结束这一年。」



昨日，他登上早先预定出演的「2025仁川机场Sky Festival」舞台，对粉丝说：「大家都看过新闻了，我没事。 今天怀著喜悦的心情唱歌，希望大家也能好好享受。」

据韩媒报导，成始璄长年合作的经纪人金某涉嫌以「取缔黄牛票」为名私下倒卖VIP门票，并将收益转入其妻子名下帐户，金额达数亿韩元，目前已经离职。 10日，有第三方人士向警方检举该案，指控该名前经纪人涉嫌业务上侵占与违反《特定经济犯罪加重处罚法》。 告发书将这起案件与大谷翔平被前翻译诈骗1700美元一事作类比，认为滥用名人信任谋取私利，应严惩不贷。

若最终确认涉案金额超过5亿韩元，该经纪人恐面临3年以上徒刑。 专家指出，案件是否能继续侦办，仍需视成始璄及所属公司是否明确表达「要求追究刑责」的意愿。

