韓劇驚天反轉：太恆浩變崔振赫、李洪基變林元熙！李洪基還曾誤認林元熙是工作人員

韓劇史上有所謂「三大反轉」，你知道嗎？近日《我家的熊孩子》林元熙便提起此事，但話題的開端是「李洪基不認得自己」XD。

《我家的熊孩子》今年才加入的兩名菜鳥成員FTISLAND李洪基和Urban Zakapa（城市札卡巴）趙賢雅，兩人繼日本夾娃娃行後再度合體，這次是「闖進」演藝圈前輩也是熊孩子前輩林元熙的家，替他舉辦生日派對！三人除了《熊孩子》還有什麼緣分嗎？李洪基和林元熙回顧了兩人的兩次合作。

兩人2013年就共同演出電影《跨樂心天堂：火熱告別曲》（溫暖的再見），2016年又一同演出了電視劇《請融化我吧》。李洪基自爆電影發表會時沒有向林元熙打招呼，理由是「以為是引導員」，他解釋當時林元熙頭髮梳得很整齊，又穿西裝模樣很俐落，就這麼擦肩而過了。林元熙也透露當下他心想：「這傢伙竟然沒跟我打招呼，瘋小子……」



▼李洪基後來發現林元熙一起上台應該很尷尬吧XDD



趙賢雅幫忙緩頰林元熙應該是「變帥了」一時沒認出來，林元熙一句：「那我之前有多邋遢啊？」李洪基又解釋不清了，林元熙才說大概是因為自己電影裡都穿患者服吧，並自嘲：「沒關係，我很常遇到。」林元熙甚至說自己在江南時，常常有人拿車鑰匙給他，誤以為他是代客泊車員，李洪基和趙賢雅聽了笑到不行。



林元熙更自己提起韓劇影史上有「三大反轉」，一是《天國的階梯》「恐怖旋轉木馬」，年少的李莞轉個圈就變成了滄桑的申鉉濬，造型還被說「韓國人變阿拉伯人」；二是《皇后的品格》，體型圓潤的太恆浩剪個肥剃個頭就變成了崔振赫；三是李洪基過二十年的歲月變身成了林元熙。雖然大家聽了都覺得很搞笑，但林元熙坦言「過意不去」，幸好話題適時結束，趙賢雅和李洪基又繼續替林元熙慶生啦！



▼相關片段（香港觀眾可至Viu收看完整節目（《我家的熊孩子2025》EP.467））



