成始璄爆「違法經營」！親姊開公司竟忘登記，無照運營十幾年，恐面臨2年刑責！

韓國「情歌王子」成始璄竟捲入非法經營風波！他自2011年起在由親姊姊擔任代表的個人經紀公司「SK Jaewon」活動至今，卻被爆出長達十餘年未依法登記為「大眾文化藝術企劃業」，嚴重違反韓國法律，最高恐面臨2年有期徒刑或2， 000萬（韓幣，下同）罰金，讓粉絲震驚直呼：「怎麼會這樣！」

根據韓媒「體育京鄉」獨家消息，成始璄自與前東家Jellyfish娛樂合約到期後，便轉戰由姊姊成某擔任代表的公司「SK Jaewon」，以一人經紀公司模式展開solo活動。 該公司自2011年成立以來，竟完全未依規定登記為「大眾文化藝術企劃業」，形同「無牌營運」，違法事實直到最近才被揭露。

韓國自2014年7月起已明文規定，所有從事藝人經紀的法人或個人事業體，皆須登記為「大眾文化藝術企劃業」，並完成相關教育課程。 違者不僅面臨重罰，還可能遭停業甚至刑事起訴！有業內人士直言：「登記流程其實不難，但很多經紀公司因為人手不足或心存僥倖，直到出事才補救。」



對此，韓國法務法人「LIWU」的律師許成勳（音譯）指出：「這項制度是為了保護藝人與產業發展才設立，哪怕是知名藝人也不能忽視。 這不只關乎法律責任，更是專業與誠信的體現。」

消息曝光後網路上掀起熱議，不少粉絲留言表示難以接受：「成始璄不是一直以來都給人很有誠信、很有教養的形象嗎？」、「不是說他讀書人出身，怎會犯這種低級錯誤？」、「太扯了，公司經營了10幾年，到最後卻是無照營業」等。



隨後，SK Jaewon發佈了道歉聲明，表示：「本公司於2011年2月依當時相關法規設立法人。 2014年1月《大眾文化藝術產業發展法》制定並施行後，新增了「大眾文化藝術企劃業」之登記義務。 我們未能及時認知到此項登記事項的規定，導致未能履行相關手續。 對於我們在相關法律認知與準備上的不足，我們深表歉意。 目前本公司已在第一時間內覺察到此問題，並正積極推進登記流程，將盡速完成所有必要手續，確保符合一切法定要求。 對於此次事件所造成的困擾與不安，我們向所有關心與支持我們的各界人士至上誠摯的歉意。 未來我們將更加嚴格遵守相關法令，以更有責任感的態度經營與管理公司事務。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞