宋江退伍後粉絲見面會巡迴日程啟動！首爾場《Round 2》完美結束：與粉絲們見面後獲得力量

演員宋江在11月8日於首爾延世大學百年紀念館音樂廳舉辦《2025 SONG KANG FANMEETING IN SEOUL》與粉絲們見面，度過了幸福的時光。本次的粉絲見面會也是宋江退伍後首度與韓國國內粉絲們見面，在門票開賣的當下即全數售罄，秒殺紀錄也證明了他的人氣相當火熱。

宋江在帥氣的開場影片後登場，選唱了Deli Spice的歌曲「告白」當作暖場歌曲，展開演出的序幕，他表示非常想念所有粉絲們，誠心誠意準備了所有內容，相隔2年再與大家見面，心中也思考著該怎麼做才好？不過無須懷疑的是，他帶著一顆真正想念大家的心前來，非常緊張也很開心。娓娓道來，訴說著他退伍後再度與粉絲們見面的心情。

接下來也由主持人朴慶林非常有Sense的掌握全場的節奏，大家等待了許久終於盼到宋江退伍回歸，宋江也帶著溫暖的笑容回應大家，氣氛充滿感動。本次的見面會以賽車為主題，大家從宋江在見面會前公開的影片也都能感覺到所謂的《Round 2》，接下來宋江也與大家分享自己的近況，以及談談自己最近的作品，與大家一起進行遊戲環節，以及親自回答粉絲們的提問等等，讓宋江與粉絲們能夠盡情地互動交流。



不僅如此，宋江更帶著禮物走到觀眾席，1樓與2樓的粉絲們都能夠近距離見到他，更致贈幸運粉絲們親筆簽名海報，他準備了其他兩首歌曲也相當受到粉絲們的喜愛。粉絲們也回應令人感動的應援影片及手幅，為他重啟當兵後的演藝事業《Round 2》加油打氣。最後宋江也感性發言，他表示雖然一開場時有點緊張，但與粉絲們開始一邊聊天一邊玩遊戲之後，心情放鬆不少，也因為與粉絲們見面而得到了很多力量，非常感謝大家。在活動結束後宋江也一一送別粉絲，相當暖心又有誠意。

宋江11月1日曾在上海舉辦粉絲見面會，8日則是首爾場次，接下來他將前往日本橫濱以及大阪進行後續的場次。

