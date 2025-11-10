「不良智孝」不受控登場《Gym鍾國》，掀衣宣傳嚇壞金鍾國！手太短還被笑「暴龍」

宋智孝近日與金炳哲一同登上《GYM鍾國》宣傳主演之電影《救援者》，宋智孝和金鍾國這對《Running Man》兄妹、曾經的「懵鍾CP」開場就充滿笑料！

金鍾國一開始如往常和馬善浩聊聊近況，但金鍾國不時被外頭動靜吸引，說宋智孝很早來「像流氓一樣到處亂晃」XD，當金鍾國大聲喊到宋智孝時，宋智孝更直接跳入鏡頭內，結果被金鍾國趕走說時機還沒到。可能等得太無聊，宋智孝還在金鍾國面前耍起棍棒，金鍾國無奈地笑出來，只能再度要求宋智孝稍安勿躁。



宋智孝特地穿金鍾國個人品牌「IRONSTEIN」T恤登場，沒想到舉動嚇壞金鍾國了──宋智孝雙手比著胸前IRONSTEIN Logo，又掀衣讓大家看裡頭那件，金鍾國伸手想阻止，宋智孝更不受控展現：「LEG DAY（練腿日）！」宋智孝委屈質疑Logo就不應該放胸上！



宋智孝使用坐姿划船機練著練著，金鍾國忍不住開口：「我們訂閱者可能會很驚訝，智孝的手臂很短……」金炳哲都忍不住笑出來，金鍾國還繼續補刀說像暴龍XDD。這還沒完，宋智孝讓金鍾國又有了新發現！智孝竟然握不到腿推機的手把！金鍾國非常訝異地說自己還是第一次看到有人握不到手把！字幕還打上「Gym鍾國最大危機」！智孝最後只能扶著椅背讓自己較不勉強。



節目中，馬善浩還說了智孝的美談，智孝曾經在一次聚餐照顧緊張的自己，金鍾國聽了則說智孝在《Running Man》對池睿恩也很照顧，「唯一不會照顧自己」。問金炳哲，智孝在片場有沒有惹什麼麻煩，他倒說宋智孝有個很奇特的行為－－拿麥克風要和全場人員打招呼時，邊拉褲子邊講話。「褲子又沒有真的掉下來，嚇到我了！」金炳哲摸著胸口說，金鍾國回應：「讓你很震驚？這對我們是日常！」



此集已破49萬觀看次數，大家都覺得這對兄妹相處很真性情，也說智孝可愛又漂亮呢！

▼完整影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞