宋智孝戀愛觀太真誠：愛情要有交集！公開理想型：不是腹肌男，是「水床系男友」才行！

44歲的女星宋智孝最近在節目上聊到自己對「結婚」和「理想型」的真實想法，內容又暖又爆笑，讓現場笑聲不斷。

她日前登上YouTube節目《心酸的哥哥申東燁》，和主持人申東燁、鄭浩哲等人輕鬆聊天。 節目中鄭浩哲問她：「妳的外貌理想型是怎樣的人？」宋智孝想了想回答：「就像小熊維尼那樣的人吧！」結果主持人立刻吐槽：「所以妳喜歡不穿褲子的人囉？」全場笑翻。

接著申東燁提到：「我感覺妳好像對結婚沒什麼興趣？」宋智孝則淡定回應：「不是不想結婚，而是我希望找到一個能尊重我生活的人，那樣就能一輩子走下去。」宋智孝再說：「我這個年紀已經不小了，不太希望外在的事情打亂我的生活節奏。愛情應該是兩個人生活的『交集』，不是完全融合。 如果能剛好契合當然最好，但即使不完美，只要不干擾彼此生活也沒問題。」一句話展現她成熟又清醒的戀愛觀。



至於理想型，宋智孝笑說：「我喜歡像小熊維尼那樣、身材厚實的人，我超愛摸肚子，那種軟軟的、像水床一樣的感覺，讓人覺得特別安心。」申東燁聽完立刻開玩笑：「那金峻鉉、文世潤結婚時妳一定哭慘了吧？ 覺得世界都崩塌了吧！」又讓現場笑聲此起彼落。



網友看完紛紛留言「宋智孝真的越來越有姐姐魅力」、「她講話太真誠太可愛了」、「這個理想型也太具體了吧！」，宋智孝用她一貫率直的個性，再次圈粉無數。

