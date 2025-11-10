《你旁觀的罪》張勝祖一人分飾兩角太精彩！演活表裡不一的壞老公VS無身份的非法滯留搬運工

上週11月7日剛公開的Netflix原創劇集《你旁觀的罪》劇情描述一位女子長期受到丈夫的暴力相向而求助無門，她的好友得知後，兩人一同密謀決定將這位惡質老公殺害的故事。由全少妮與李瑜美演出這對閨密好姊妹，而張勝祖則演出令人痛恨的施暴者。

《你旁觀的罪》劇情節奏明快並充滿緊張感，尤其兩位女子在決定執行這個殺人計畫之後，一步步實現目標，過程中太多不可控制的變因讓她們幾乎快要無法隱藏，劇情令觀眾們都捨不得眨眼。而其中張勝祖所飾演的角色盧進標，平時有著亮麗的業務工作內容，母親又是時常勉勵婦女逃脫家暴的演說家，諷刺的是，盧進標本身就是一個每天對太太拳腳相向的人，甚至在家中安裝監視器監控一切。

盧進標雖然看似光鮮亮麗的高級業務員，還時常送給老婆項鍊首飾作為禮物，但誰也無法想像他嚴密監控著太太熙秀（李瑜美飾），甚至一個不滿意就將她打得遍體鱗傷，下手相當狠毒。熙秀雖然嘗試逃離，嘗試尋求警方協助，但最後她發現仍然回到原點，最後她漸漸放棄自我，甚至希望以輕生了結一切。熙秀的好友恩秀（全少妮飾）從小經歷母親遭父親暴力對待，發現好友竟然正在經歷這一切，兩人決心將盧進標殺害，結束這受虐家暴生活。



在這計畫中，恩秀無意間發現有一位身分不明的非法滯留者張強（張勝祖飾），在朋友公司擔任搬運工人，長得與盧進標一模一樣，於是她大膽提議，要張強偽裝成盧進標，拿著他的護照搭機離開韓國，不再回來。張勝祖在盧進標以及張強兩個角色之間，雖然外貌相同，卻以眼神展現出完全不一樣的個性氣質，一個是成功人士但面對妻子時神情凶狠下手不留情面，一個則是個性有些憨厚，歷經外型的改造才能勉強騙過大家。

張勝祖在劇中的角色相當細膩地展現出兩者差異，甚至在劇情的後半部，原本可說是天衣無縫的計畫安排，隨著這位非法滯留者張強的態度大轉變，原本安然回到中國與家人團聚的他，竟然再度出現在韓國並反過來要求更高的酬金，成為這次殺人計畫中的最大變數。而張強這個角色原本憨厚甚至有點畏縮，到後來再度出現，嚇壞了熙秀與恩秀，也為本劇增添另一緊張高潮。



張勝祖也有許多人氣代表作品，譬如《男朋友》中曾飾演宋慧喬的前夫，《雪降花》中的調查組長，以及連續兩季的《模範刑警》等，本次更是在《你旁觀的罪》中直接挑戰一人分飾兩角，令觀眾們留下更深刻的印象。他還將演出SBS新劇《帥氣新世界》，在劇中飾演一位集團中的建設公司社長，並與林智妍搭檔演出。

