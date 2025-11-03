池睿恩三週後重返《Running Man》！金鍾國真誠道歉：「雙下巴不是胖，而是甲狀腺異常」

前陣子因為「健康問題」而暫時休息的池睿恩，時隔三週後重返《Running Man》，成員們也熱烈歡迎她的回歸。

昨天（2日）播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》以「本週關鍵字」為主題，固定成員池睿恩久違回歸。



她的聲音依舊沙啞，但氣色明顯好轉，尤其下巴線條變得明顯，臉看起來更纖細了。劉在錫開心地說：「妳康復回來真是太好了！」表達出由衷的喜悅。

特別是金鍾國表示：「我們已經向睿恩道歉了。她的雙下巴不是胖，而是因為甲狀腺出了問題。」語氣中帶著歉意。池睿恩也強調自己現在已沒有雙下巴，並說：「聲音很快也會恢復的。」



此前，池睿恩因治療甲狀腺疾病而暫停活動三週。她在節目中表示：「謝謝大家給我這麼多應援。雖然聲音還沒完全恢復，但很快就會好了。」並以燦爛的笑容分享回歸心情。儘管聲音仍稍顯沙啞，她一貫的活力與爽朗的能量依舊滿滿。

池錫辰問：「三週沒來，現在心情怎麼樣？」池睿恩回答：「有點鼻酸，比起開心，更覺得很感動。」說著說著突然眼眶泛紅。成員們紛紛安慰她，池睿恩則笑著說：「這都是荷爾蒙的關係啦！」讓現場氣氛變得又好笑又心酸。



另外，劉在錫當天也以沙啞的嗓音登場，引發關注。他笑說：「最近錄影時叫太多了，加上工作一波接一波。」池錫辰打趣道：「工作少接一點吧！」金鍾國立刻回應：「哥反而該多接點工作吧！」讓現場笑聲連連。

