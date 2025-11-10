「不良智孝」不受控登场《Gym钟国》，掀衣宣传吓坏金钟国！手太短还被笑「暴龙」

宋智孝近日与金炳哲一同登上《GYM钟国》宣传主演之电影《救援者》，宋智孝和金钟国这对《Running Man》兄妹、曾经的「懵钟CP」开场就充满笑料！

金钟国一开始如往常和马善浩聊聊近况，但金钟国不时被外头动静吸引，说宋智孝很早来「像流氓一样到处乱晃」XD，当金钟国大声喊到宋智孝时，宋智孝更直接跳入镜头内，结果被金钟国赶走说时机还没到。可能等得太无聊，宋智孝还在金钟国面前耍起棍棒，金钟国无奈地笑出来，只能再度要求宋智孝稍安勿躁。



宋智孝特地穿金钟国个人品牌「IRONSTEIN」T恤登场，没想到举动吓坏金钟国了――宋智孝双手比著胸前IRONSTEIN Logo，又掀衣让大家看里头那件，金钟国伸手想阻止，宋智孝更不受控展现：「LEG DAY（练腿日）！」宋智孝委屈质疑Logo就不应该放胸上！



宋智孝使用坐姿划船机练著练著，金钟国忍不住开口：「我们订阅者可能会很惊讶，智孝的手臂很短……」金炳哲都忍不住笑出来，金钟国还继续补刀说像暴龙XDD。这还没完，宋智孝让金钟国又有了新发现！智孝竟然握不到腿推机的手把！金钟国非常讶异地说自己还是第一次看到有人握不到手把！字幕还打上「Gym钟国最大危机」！智孝最后只能扶著椅背让自己较不勉强。



节目中，马善浩还说了智孝的美谈，智孝曾经在一次聚餐照顾紧张的自己，金钟国听了则说智孝在《Running Man》对池睿恩也很照顾，「唯一不会照顾自己」。问金炳哲，智孝在片场有没有惹什么麻烦，他倒说宋智孝有个很奇特的行为－－拿麦克风要和全场人员打招呼时，边拉裤子边讲话。「裤子又没有真的掉下来，吓到我了！」金炳哲摸著胸口说，金钟国回应：「让你很震惊？这对我们是日常！」



此集已破49万观看次数，大家都觉得这对兄妹相处很真性情，也说智孝可爱又漂亮呢！

