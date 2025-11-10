「然竣時代」來了！TXT成員崔然竣以SOLO之姿征戰美國節目《凱莉克萊森SHOW》

人氣男團 TOMORROW X TOGETHER（TXT） 成員然竣將出演美國 NBC 節目《凱莉克萊森SHOW》，以個人身分首度亮相、展現新專輯主打曲〈Talk to You〉的精采舞台。

BIGHIT MUSIC 於今天（10日）表示：「然竣將於 11 月 14 日（韓國時間） 播出的 NBC 節目《凱莉克萊森SHOW》中，以SOLO歌手身分首次登場。」





然竣當天將帶來首張個人專輯《NO LABELS: PART 01》主打曲 〈Talk to You〉 的舞台表演。



▼ KBS《音樂銀行》1107 的表演舞台：



這將是他第三次登上《凱莉克萊森SHOW》，此前他曾以 TXT 成員身分出演兩次，而這次是首次以個人身分登場。





節目中，然竣將以獨有的音樂魅力與舞台表現征服海外觀眾，並展現他在韓國音樂節目中展現過的爆發力與現場實力。

專輯《NO LABELS: PART 01》是一張充分展現然竣個人風格與內心世界的作品。根據韓國主要的唱片銷量排行榜 Hanteo Chart 統計，該專輯在發行首日即售出 54萬2660張，展現驚人銷量。





另一方面，然竣所屬的 TXT 目前正進行世界巡演＜ACT：TOMORROW＞持續與全球粉絲見面。

