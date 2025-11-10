「然竣時代」來了！TXT成員崔然竣以SOLO之姿征戰美國節目《凱莉克萊森SHOW》
廣告

「然竣時代」來了！TXT成員崔然竣以SOLO之姿征戰美國節目《凱莉克萊森SHOW》

KPOP   2025年11月10日   星期一15:43   Mico  

（封面圖源：BIGHIT MUSIC@然竣）

人氣男團 TOMORROW X TOGETHER（TXT） 成員然竣將出演美國 NBC 節目《凱莉克萊森SHOW》，以個人身分首度亮相、展現新專輯主打曲〈Talk to You〉的精采舞台。

BIGHIT MUSIC 於今天（10日）表示：「然竣將於 11 月 14 日（韓國時間） 播出的 NBC 節目《凱莉克萊森SHOW》中，以SOLO歌手身分首次登場。」
（圖源：BIGHIT MUSIC@然竣）
（圖源：BIGHIT MUSIC@然竣）

然竣當天將帶來首張個人專輯《NO LABELS: PART 01》主打曲 〈Talk to You〉 的舞台表演。

▼ KBS《音樂銀行》1107 的表演舞台：

這將是他第三次登上《凱莉克萊森SHOW》，此前他曾以 TXT 成員身分出演兩次，而這次是首次以個人身分登場。
（圖源：BIGHIT MUSIC@然竣）
（圖源：BIGHIT MUSIC@然竣）

節目中，然竣將以獨有的音樂魅力與舞台表現征服海外觀眾，並展現他在韓國音樂節目中展現過的爆發力與現場實力。

專輯《NO LABELS: PART 01》是一張充分展現然竣個人風格與內心世界的作品。根據韓國主要的唱片銷量排行榜 Hanteo Chart 統計，該專輯在發行首日即售出 54萬2660張，展現驚人銷量。
（圖源：BIGHIT MUSIC@然竣）
（圖源：BIGHIT MUSIC@然竣）

另一方面，然竣所屬的 TXT 目前正進行世界巡演＜ACT：TOMORROW＞持續與全球粉絲見面。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 「然竣時代」來了！TXT成員崔然竣以SOLO之姿征戰美國節目《凱莉克萊森SHOW》
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手