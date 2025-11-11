李陣郁大變身：濃鬍鬚+增肌！讓粉絲傻眼：這誰？完全像外國人

男星李陣郁近日現身海外知名品牌活動，完全不同於以往的形象，瞬間引爆粉絲熱議！

歌手Seia Lee在個人IG上分享了和李陣鬱的合影，當時他們正在美國洛杉磯參加「2025 LACMA Art+Film Gala」活動。 照片中，李陣鬱身穿黑色西裝出席，留著濃密鬍鬚、臉型比以往圓潤，肩膀寬厚、體格結實，散發出成熟而沉穩的男性魅力。 與以往溫柔、精緻的形象相比，這次的他多了份異國情調與重量感，宛如走出好萊塢的型男。



粉絲見狀也忍不住留言：「好像瘋狂健身後變壯了」、「胖了但更有氣場」、「完全好萊塢男星的感覺」、「誰啊？ 我認不出來了！」，對李陣鬱的轉變感到相當驚艷。



此外，李陣郁即將上映的新電影《為失戀者舉行的七點早餐會》（原名同名小說改編），曾入選第30屆釜山國際電影節競賽單元。該片講述女主角「尹詩江」（秀智 飾）與男主角「李志勛」（李陣郁 飾）因各自的故事而聚集在早餐會中，並透過交換各自的「失戀紀念品」來分享彼此的經歷與心痛。電影以不同角色面對分手與失戀的方式為主題，呈現人們如何處理愛情傷痛與療癒自我的故事。



