李阵郁大变身：浓胡须+增肌！让粉丝傻眼：这谁？完全像外国人

男星李阵郁近日现身海外知名品牌活动，完全不同於以往的形象，瞬间引爆粉丝热议！

歌手Seia Lee在个人IG上分享了和李阵郁的合影，当时他们正在美国洛杉矶参加「2025 LACMA Art+Film Gala」活动。照片中，李阵郁身穿黑色西装出席，留著浓密胡须、脸型比以往圆润，肩膀宽厚、体格结实，散发出成熟而沉稳的男性魅力。与以往温柔、精致的形象相比，这次的他多了份异国情调与重量感，宛如走出好莱坞的型男。



粉丝见状也忍不住留言：「好像疯狂健身后变壮了」、「胖了但更有气场」、「完全好莱坞男星的感觉」、「谁啊？ 我认不出来了！」，对李阵郁的转变感到相当惊艳。



此外，李阵郁即将上映的新电影《为失恋者准备的七点早餐聚会》 （原名同名小说改编），曾入选第30届釜山国际电影节竞赛单元。该片讲述女主角「尹诗江」（秀智 饰）与男主角「李志勋」（李阵郁 饰）因各自的故事而聚集在早餐会中，并透过交换各自的「失恋纪念品」来分享彼此的经历与心痛。电影以不同角色面对分手与失恋的方式为主题，呈现人们如何处理爱情伤痛与疗愈自我的故事。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻