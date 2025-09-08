《夢想成為律師的律師們》李陣郁：「年輕時測試過適合的職業是律師」與劇中角色個性非常接近

演員李陣郁所主演的JTBC律政劇《夢想成為律師的律師們》在上週已播出最終回，劇中他也從一開始的嚴肅主管，透過案件以及新人鄭彩娟的卓越表現，兩人培養出搭配的默契，並且讓原本籠罩在失婚陰影中的李陣郁逐漸展開笑容。

與一般律政劇不同，《夢想成為律師的律師們》在每一個案件中以多角度切入，除了帶來法庭上的精彩攻防，這些案件中的情緒也會投射或融入在這些律師們的生活中，感覺自己其實也應該能體會當事者的心情。而李陣郁得知觀眾們相當喜歡這部作品《夢想成為律師的律師們》後，也提到對劇情內容有自信帶給觀眾們觀賞的趣味。



李陣郁覺得這部作品的故事非常棒，他所飾演的角色尹錫勳也非常完美，李陣郁更提到自己年輕時曾做過適性測試，測試結果也呈現自己的個性很適合成為律師。他也提到自己並不是那麼在乎收視率的人，不過收到了一些簡訊告知收視率突破6％、突破7％、突破8％，似乎漸漸對數字有了感覺，雖然最終沒有超過原本設定的10％公約，但在他的心中已經達到了目標，他將與觀眾們展開「無所不問的Q&A諮詢時間」。



李陣郁自己對於哪幾集的案件覺得印象深刻呢？他選出的是第二集「醫院疏失導致精子保存失敗」以及第三集「過度保護兒子的母親」這兩個特別的案件。他說到在《夢想成為律師的律師們》中除了透過案件讓律師們更了解法律的定義，同時也提到了很多關於「愛」的解讀，透過案件也回顧自己的過往。劇中看似相當共情的李陣郁，卻說自己的MBTI是ENTP，並且是超級T人，如果他所說的建議能夠有用的話，他不會在意對方是否會因他的話而受傷，而會直言不諱。



而李陣郁認為自己的個性與劇中角色尹錫勳相似，就是總能快速做出回應，沒有所謂選擇障礙的問題，雖然也會有煩惱，但依然按照自己的原則生活，沒有太多顧忌。而對於這次的作品中沒有明確愛情線的原因，李陣郁也給了解答，認為他與新任律師姜孝敏在劇中的關係包含前後輩的感覺，也包含互有好感，但就到此為止，感覺兩人不適合發展出男女之間的感情。



