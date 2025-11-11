【韓網熱門】超愛給女愛豆修圖而遭到詬病的娛樂公司（feat.Cube）！網嘲：審美差又沒技術

女團i-dle成員舒華在粉絲平台上Bubble怒嗆經紀公司CUBE娛樂，這到底是怎麼一回事？ ！

原來是CUBE娛樂公開的照片修圖過度，讓舒華難以接受。 她先po出自己發給公司的原圖，接著告訴粉絲「這才是原圖，公司修圖修得很奇怪，太生氣了。 總之我都是確認過之後才（給公司的），卻突然變這樣，這可是給粉絲們的照片.... 我告訴他們不要修得太奇怪，我都不想要的照片怎麼能給粉絲們看...... 已經好幾次了，我也很無奈......」



P圖受害者不僅僅只是舒華，連薇娟也是，手指被修到變形！！！



韓國網友評論：

1. 我覺得是故意P成那樣的吧？

2. 我還以為是新人團結果點進來看是i-dle？？ CUBE真的又在亂搞

3. Cube的審美真的是......

4. 為什麼要把人修得更醜？ 這是黑粉在搞破壞嗎？

5. 感覺像在跟粉絲較勁一樣，管理員是不是在內鬥

6. Cube你給這種人發薪水？ 真的瘋了吧

7. 那也不像Photoshop，像是用某個APP亂搞出來的......

8. 她們影片截圖都美炸了，修完反而變怪，手指是怎樣啦

9. 剛看美妝YouTuber說，有時候女演員素顏都比上妝還美。 這修圖人完全沒審美，竟然覺得這樣修比較漂亮？

10. 別再鬥氣啦，粉絲都罵成這樣就別再修了吧

11.鼻子被拉長了，怎麼回事？

12. 要修也有點誠意吧，手指都歪成那樣還敢發，是故意的嗎？

13. 她們偶爾皮膚不好那種才需要修吧，這樣亂修是公司在搞事嗎？

14. 我家本命之前也被修過那樣，真的超不爽。 為什麼要毀漂亮的人啊

15. 這操作只有小公司才會幹出來吧

16. 有人比較過原圖，真的被拉歪。 是什麼意圖啊？ 太離譜了

17. 看這修圖水平我覺得站姐都該收錢，公司修圖這樣還能領薪？

18. 為了讓中庭看起來短就把整個臉拉長？ 她們臉本來就完美啊

19. 圖修成這樣藝人應該超不爽吧，感覺被暗示「你臉這裡是缺點」

20. 現在AI修圖App都比這修得好，沒審美又沒技術

原文：https://theqoo.net/square/3984586624

