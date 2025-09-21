李陣郁心目中的理想型演員：「是李炳憲！他真的太完美了，是像神一樣的存在」

李陣郁在月初於所屬公司 BH 娛樂總部進行的JTBC韓劇《夢想成為律師的律師們》終映專訪中，談及自己想成為的演員模樣，點名了《魷魚遊戲》李炳憲。



由李陣郁和鄭彩娟主演的《夢想成為律師的律師們》剛完結不久，講述正直又充滿自信，卻不擅長社交的新手律師姜孝敏（鄭彩娟 飾），透過全世界都冷若冰霜、但實力超群的合夥律師尹錫勳（李陣郁 飾）合作，逐漸成長為一名真正律師的故事，Netflix 同步上線。



當天李陣郁談到自己理想中的演員時說：「是李炳憲，他真的太完美了。」這番話也讓現場氣氛變得愉快起來。



李陣郁表示：「看著他在現場展現的模樣，我常會想『我也能成為那樣嗎？』，但應該不可能。」被問到是否因為是公司前輩才這樣說時，他則否認：「我完全不是那種類型。李炳憲對我來說，是個神一樣的存在。」



他接著說：「所以我甚至會想不要跟他太熟，因為靠近他會覺得害怕。雖然我們其實理所當然算熟識，但就算只是遠遠地看著他，也讓我感到無比激動。他真的接近我夢想中演員的完美模樣。」

尤其李陣郁補充：「我看了電影《情約笨跳豬》（번지 점프를 하다）後就被他圈粉了。要把平凡演得動人其實非常困難，但那部作品讓我光看他的演技就感動到落淚。」展現出對李炳憲滿滿的尊敬。

