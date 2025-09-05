[有雷]《夢想成為律師的律師們》罪大惡極通緝犯是否有活下去的資格VS取人性命仍有免責的可能性（EP.9－10）

[有雷]法庭攻防戰《夢想成為律師的律師們》不知不覺已經來到最終兩集，透過許多案件的複雜度讓大家看到不同面向的法律解讀，其間也不忘投射到主要演員們所經歷的情感上。上週的兩個案件特別引人注目，更令人反思「旁觀者不救」所帶來的結果。

第9集先上演的是一位女醫師，看見飛機上一位男性患者突然倒地，而上前去準備幫忙，看見這位患者的臉卻讓醫師倒抽一口氣。這位女醫師曾經救治過一位急診患者，是一位遭性侵的小女孩，而眼前的男子正是當年的犯人。服刑期間這位男子也曾因在獄中遭刺傷而被送往醫院，女醫師在當時也已經表達不願意提供救治，這次在飛機上竟又遇見了這位壞傢伙，讓女醫師在急救的時候有所遲疑，最終這位男性仍不幸逝世，於是家屬對醫師急救不力而提出告訴。



死者家屬提出多年前遭刺傷時，就已聽說該名女醫師不願救治的過往，直指女醫師心懷恨意而拖延急救時間，導致死亡。女醫師則表達無辜，即使心中認為此人沒有活下去的資格，但當時仍盡到了急救的施行責任，透過許多病理資料的佐證，也發現了急救措施與該男子的死亡並無直接關聯，而是該男子患有遺傳性疾病導致突發性心肌梗塞症狀。



最終該案也獲得檢察官不起訴，而其實該檢察官也是曾負責該男子性侵案的同一人，女醫師多年前不願救治，所以無從得知該男子患有家族遺傳疾病，但接手醫治的同仁知道，卻刻意沒有告知該男子，讓他沒有機會預防自己的病情發作，每一位想要守護正義的人，似乎都用自己的方式進行了小小的復仇。



黑暗中，一名女子用鈍器攻擊女被害人，接著開車逃逸，在途中不甚撞倒一位行人，竟是剛剛的被害人，造成該女子因此送命。嫌犯被依殺人罪起訴後，指定由姜孝敏來為她辯護，但姜孝敏即使見到了被告，仍然想不起自己在哪裡認識她的，但對方說了一句「我會變成今天這樣，你也有責任」，讓姜孝敏陷入沉思。



被告名為金英美，臉上帶著大面積被菸燙傷的疤痕，曾遭到嚴重校園霸凌，並造成非常大的陰影傷害，原來她曾改名，本來是學霸的金素允，與校園中理事長的女兒崔素允同名，於是遭到理事長女兒嚴重霸凌並拍下影片。好巧不巧，當時姜孝敏的母親曾開車行經校園附近，一位女學生從路邊衝出來差點釀禍，透過這位女學生遺留在現場的手機，孝敏媽媽發現她就是崔素允。雖然孝敏媽媽也曾約對方母親進行對話，但對方氣燄高張。



姜孝敏終於想起了她，並覺得自己身為沉默的旁觀者，也的確有責任，於是她決定幫金英美辯護。她主張這事件分為兩段，金英美拿鈍器攻擊被害人時並沒有打算置她於死地，而是後來開車逃逸的路途上意外又撞上了她，導致被害者因車禍而身亡。並且孝敏得到母親的協助獲得了當時手機中的珍貴影片，詳細記錄著施暴的過程，在被害者戴上眼罩與耳機後，在法庭上播放當時的霸凌影片，讓全場都感受到當時她受到霸凌的痛苦，最終金英美被判了傷害罪，求處有期徒刑2年。



接手律林律師事務所合夥人的權律師，正在解決龐大的企業收購案，並且深陷桃色陷阱，有待本週結局揭曉最終的大事件。

