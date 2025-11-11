「魔女」金高银短发登场！全道嬿囚服现身，《认罪之罪》悬疑氛围炸裂！网友：迫不及待开追

Netflix最新悬疑惊悚剧《认罪之罪》（曾译名《自白的代价》、《자백의 대가》）近日公开三位主演的角色剧照，全道嬿、金高银、朴海秀三人的演技火花让粉丝期待值爆表！

《自白的代价》围绕被误认为杀害丈夫的「允秀」（全道嬿 饰）、被称为「魔女」的神秘人物「慕恩」（金高银 饰），以及追查两人秘密的检察官「白东勋」（朴海秀 饰）展开，剧照中浓厚的悬疑氛围瞬间引爆讨论。

全道嬿的剧照中，她身穿橘色囚服，面对镜头带著惊恐表情，让人忍不住猜想她是否真的是杀夫凶手。另一张剧照则呈现她事件发生后坚毅果决的神情，展现角色从困惑到决心的转变，全道嬿细腻的演技令人期待她如何演绎这段情感起伏。



金高银则以短发造型惊艳登场，饰演神秘的慕恩。她被手铐带走、面无表情、空洞的眼神，让人好奇为何她被称为「魔女」。即使犯下骇人事件，慕恩依旧毫无罪疚感，她与允秀之间以自白作为交易的剧情也引发观众高度好奇。



而朴海秀饰演的检察官白东勋，则为追查两人的秘密奔波调查。他在血迹斑斑的现场镜头中，眼神锐利、充满执著，展现追寻真相的决心。朴海秀透过眼神与肢体细节，将角色紧张感与压迫感表现得淋漓尽致。



三位实力派主演的角色剧照一公开，就让粉丝大呼「悬疑感十足」、「演技阵容太强」，也让人更加期待Netflix《自白的代价》究竟会带来怎样的心理对决与惊悚悬念。



