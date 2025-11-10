高EQ女神回應神操作！孔曉振用一張照片澄清懷孕謠言，網讚：「太聰明了！」

實力派女星孔曉振又被傳「有喜」！上個月因為一張肚子微凸的照片引發網友熱議，這回她乾脆親自出手，用同一套衣服、不同角度的照片，一次澄清所有謠言，網友全笑了：「這才是真正的高段位回應！」

日前孔曉振於個人 IG 上傳多張日本旅行照，沒有多餘文字，只見她素顏出鏡、穿著寬鬆長裙，在滿是書籍的空間裡閱讀雜誌，或坐在日式老宅的走廊盡頭，曬著陽光、享受悠閒時光。雖然打扮樸素，依舊散發一貫的時髦氣質。



有眼尖網友立刻想起上個月那場「懷孕疑雲」。當時孔曉振穿著針織長裙、手扶腰擺姿勢，照片中肚子似乎微微隆起，引來不少人留言「難道懷孕了？」，一度讓網路上揣測聲不斷。她的經紀公司 Management SOOP 隨後火速出面否認，強調「完全不是事實」，事件才告一段落。



在這次公開的照片中，孔曉振不僅特地選擇了遮住腹部的寬鬆版服裝入鏡。而且她還穿著與之前「懷孕傳聞」鬧得沸沸揚揚時相同的那套衣服，但用不同角度、自然姿態現身，等於親自用照片證明：「那只是誤會啦！」粉絲們看了也紛紛留言「太聰明的回應方式」、「一張照片就滅火成功」、「哪是懷孕，是度假療癒中啦」、「好喜歡她這種自在的樣子」、「懷不懷孕、什麼時候告訴外人，都是人家的私事啦，不要盯著她的肚子」等。



孔曉振在 2022 年與小 10 歲的韓裔美籍歌手 Kevin Oh 結婚，兩人婚後感情甜蜜，近期正在日本享受夫妻倆的浪漫假期。另外，孔曉振下一部作品是《有夫之婦殺手》的出演提案，該劇改編自通過 kakao 連載的人氣網路漫畫，講述35歲結婚5年的有夫之婦劉寶娜在結束3年的育嬰假後，回到殺手組織的故事，將與《機智住院醫生生活》鄭準元搭擋。

