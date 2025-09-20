河正宇＆孔曉振遲到15分鐘！「沒有道歉」在韓網掀熱議，韓網友痛批：沒有基本禮儀、一句道歉很難嗎

19日上午，在釜山海雲台的電影殿堂BIFF露天舞台舉行電影《樓上的人們》公開脫口秀，河正宇導演和演員孔曉振、金東旭等出席，與觀眾們進行多種交流。

受到國民喜愛的演員們的登場備受關注，在眾多觀眾的簇擁下，主持人首先登上舞台，和大家打完招呼後說：「因爲塞車很嚴重，演員和導演幾分鐘後就會到達。」

據韓媒報導，當天《樓上的人們》公開談話原定於上午11點開始，但晚了15分鐘。演員們沒有就遲到一事向現場的觀眾們道歉，加上河正宇和孔曉振都戴著墨鏡當上舞台，而孔曉振有摘下墨鏡與觀眾們打招呼，河正宇一次也沒有拿下墨鏡，對於想看演員的臉龐的觀眾，難免有些遺憾。



這也在韓網引發熱烈討論，韓網友紛紛表示：「一句道歉很難嗎？」、「又不是記者招待會，而是觀眾們等待的活動，超過15分鐘就應該道歉啊」、「兩個人一起戴著墨鏡，感覺好搞笑」、「不愧是大演員們」、「當然要道歉了，因爲塞車太嚴重了，應該會理解的」、「在電影節上，觀眾、記者、相關人士每天都要去3～4個地方看電影，時間也很緊」、「對不起遲到了，這句話有那麼難嗎」、「沒有基本禮儀啊」、「觀眾應該等了幾個小時吧」、「又不是時裝秀場，作品脫口秀爲什麼要戴墨鏡」等等。

而《樓上的人們》由河正宇執導，他與孔曉振、金東旭、李荷妮主演，講述因每晚不同尋常的樓層噪音，樓上夫婦與樓下夫婦在某個夜晚被迫聚在一起共進一頓晚餐，由此展開一系列充滿未知的故事，預計在12月上映。



