與Kevin Oh結婚三週年！孔曉振因一張照片而爆出「懷孕說」，經紀公司否認傳聞：並非事實！

孔曉振因一張照片而爆出懷孕說？！經紀公司也立即做出回應！

孔曉振22日在自己的 IG 上傳照片，她身穿舒適的針織連衣裙搭配身穿設計寬鬆的外套叉著腰站著。因爲肚子鼓鼓的，推測孔曉振是不是懷孕，部分網友留言：「是不是懷孕了」、「看留言，看來大家的想法都和我一樣」、「如果是的話，那就祝賀你」等等。



對此，孔曉振的經紀公司 Management SOOP 解釋說：「懷孕傳聞並非事實。」經紀公司對疑惑劃清了界限，孔曉振懷孕的傳聞以突發事件結束。

孔曉振在2022年與韓裔美國歌手 Kevin Oh 在紐約舉行了婚禮。美國出生的 Kevin Oh 雖然沒有服兵役的義務，但是為了以韓國爲基礎拓寬音樂活動領域，並與妻子在韓國穩定的生活而入伍，2023年12月以陸軍現役身份入伍，今年6月結束1年6個月的兵役。據悉，兩人目前正在日本一起旅行，結婚3週年依然像新婚般的樣子，吸引人們的視線。



另外，孔曉振下一部作品是《有夫之婦殺手》的出演提案，該劇改編自通過 kakao 連載的人氣網路漫畫，講述35歲結婚5年的有夫之婦劉寶娜在結束3年的育嬰假後，回到殺手組織的故事，將與《機智住院醫生生活》鄭準元搭擋。



