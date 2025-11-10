高EQ女神回应神操作！孔晓振用一张照片澄清怀孕谣言，网赞：「太聪明了！」

实力派女星孔晓振又被传「有喜」！上个月因为一张肚子微凸的照片引发网友热议，这回她干脆亲自出手，用同一套衣服、不同角度的照片，一次澄清所有谣言，网友全笑了：「这才是真正的高段位回应！」

日前孔晓振於个人 IG 上传多张日本旅行照，没有多余文字，只见她素颜出镜、穿著宽松长裙，在满是书籍的空间里阅读杂志，或坐在日式老宅的走廊尽头，晒著阳光、享受悠闲时光。虽然打扮朴素，依旧散发一贯的时髦气质。



有眼尖网友立刻想起上个月那场「怀孕疑云」。当时孔晓振穿著针织长裙、手扶腰摆姿势，照片中肚子似乎微微隆起，引来不少人留言「难道怀孕了？」，一度让网路上揣测声不断。她的经纪公司 Management SOOP 随后火速出面否认，强调「完全不是事实」，事件才告一段落。



在这次公开的照片中，孔晓振不仅特地选择了遮住腹部的宽松版服装入镜。而且她还穿著与之前「怀孕传闻」闹得沸沸扬扬时相同的那套衣服，但用不同角度、自然姿态现身，等於亲自用照片证明：「那只是误会啦！」粉丝们看了也纷纷留言「太聪明的回应方式」、「一张照片就灭火成功」、「哪是怀孕，是度假疗愈中啦」、「好喜欢她这种自在的样子」、「怀不怀孕、什么时候告诉外人，都是人家的私事啦，不要盯著她的肚子」等。



孔晓振在 2022 年与小 10 岁的韩裔美籍歌手 Kevin Oh 结婚，两人婚后感情甜蜜，近期正在日本享受夫妻俩的浪漫假期。另外，孔晓振下一部作品是《有夫之妇杀手》的出演提案，该剧改编自通过 kakao 连载的人气网路漫画，讲述35岁结婚5年的有夫之妇刘宝娜在结束3年的育婴假后，回到杀手组织的故事，将与《机智住院医生生活》郑准元搭挡。

