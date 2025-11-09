《操控遊戲》選擇池昌旭擔任主演的理由？朴信宇導演「我想不到別的演員」還大讚池昌旭親自消化很多動作戲

由池昌旭、都敬秀主演的《操控遊戲》上線後也獲得熱烈好評，大家有追這部了嗎？

《操控遊戲》是翻拍自2017年的韓國電影《虛擬城市》，講述過著平凡生活的朴台仲（池昌旭 飾）某一天冤枉地捲入惡劣的犯罪案件中，還因此被入獄；當他得知一切都是 安耀翰（都敬秀 飾）計劃好的後，對他展開報復。



繼《虛擬城市》後，池昌旭又出演《操控遊戲》。製作發佈會上，被問到選擇池昌旭擔任主演的理由？朴信宇導演表示：「在劇本出來之前，池昌旭就表現出想要出演的意志，他始終耐心等待。我認爲（池昌旭）是理所當然的，因為他在《虛擬城市》也展現優秀的一面，我想不到別的演員了。」

《操控遊戲》更是池昌旭繼《惡中之惡》、《江南B-Side》後，在 Disney+ 拍攝的第三部犯罪動作劇！池昌旭說：「出演各種動作戲很有意思，希望每個舞台的動作、風格都能有變化，因此和武術導演進行很多會議。」雖然他在《秘書鎮》透露自己沒有很喜歡拍動作劇，因為真的很累 XD



朴信宇導演表示：「出現風格多樣的動作戲，爲了讓武術導演、演員們更好地感受到現場感，還使用多樣的攝像機種類。」還自信地說池昌旭親自消化很多動作戲，每集都能欣賞到新的動作戲。第4集面臨獄友要暗殺，朴台仲更一打十還打到滿臉是血，也讓觀眾大喊不愧是「動作戲之神」！



而《操控遊戲》第4集最後剛好就停在最精彩的地方 >//< 被安耀翰抓走的囚犯們是否能生存下來？想要復仇的朴台仲下一步計畫是什麼？還有另一名反派李光洙的角色也尚未現身，一定要鎖定接下來的播出！【Disney+ 每週三16:00更新，每週更新2集】

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞