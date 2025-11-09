《操控游戏》选择池昌旭担任主演的理由？朴信宇导演「我想不到别的演员」还大赞池昌旭亲自消化很多动作戏

由池昌旭、都敬秀主演的《操控游戏》上线后也获得热烈好评，大家有追这部了吗？

《操控游戏》是翻拍自2017年的韩国电影《虚拟城市》，讲述过著平凡生活的朴台仲（池昌旭 饰）某一天冤枉地卷入恶劣的犯罪案件中，还因此被入狱；当他得知一切都是 安耀翰（都敬秀 饰）计划好的后，对他展开报复。



继《虚拟城市》后，池昌旭又出演《操控游戏》。制作发布会上，被问到选择池昌旭担任主演的理由？朴信宇导演表示：「在剧本出来之前，池昌旭就表现出想要出演的意志，他始终耐心等待。我认爲（池昌旭）是理所当然的，因为在《虚拟城市》中展现优秀的一面，我想不到别的演员了。」

《操控游戏》更是池昌旭继《恶中之恶》、《江南B-Side》后，在 Disney+ 拍摄的第三部犯罪动作剧！池昌旭说：「出演各种动作戏很有意思，希望每个舞台的动作风格都能有变化，因此和武术导演进行很多会议。」虽然他在《秘书镇》透露自己没有很喜欢拍动作剧，因为真的很累 XD



朴信宇导演表示：「出现风格多样的动作戏，爲了让武术导演、演员们更好地感受到现场感，还使用多样的摄像机种类。」还自信地说池昌旭亲自消化很多动作戏，每集都能欣赏到新的动作戏。第4集面临狱友要暗杀，朴台仲更一打十还打到满脸是血，也让观众大喊不愧是「动作戏之神」！



而《操控游戏》第4集最后刚好就停在最精彩的地方 >//< 被安耀翰抓走的囚犯们是否能生存下来？想要复仇的朴台仲下一步计画是什么？还有另一名反派李光洙的角色也尚未现身，一定要锁定接下来的播出！【Disney+ 每周三16:00更新，每周更新2集】

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻