別再去明洞擠啦！首爾隱藏美食寶地，京東市場必吃4大傳統老店

首爾東大門區的京東市場不只以中藥材聞名，還藏著不少隱藏版美食，是美食愛好者必訪的地方。交通便利，靠近清涼里站，逛市場的同時也能大快朵頤。以下整理了京東市場4家代表性必吃老店，各具特色，讓你一次吃透傳統韓味。

1. 光州食堂 – 像回到奶奶家的家常菜

光州食堂專賣傳統家常菜套餐，名字就帶有濃濃的全羅道風情。店內保持古早風格的裝潢，讓人彷彿回到小時候奶奶家享受那份溫暖與用心。 招牌菜是手工熬製的清麴醬（청국장） 和全羅道風格的小菜，每一道小菜都充滿手作的誠意，湯頭尤其受到好評。對於想吃 份量足、溫暖又下飯的韓式料理 的朋友，這裡絕對不能錯過。

2. 甘草食堂 – 炭火烤豬肋排的極致美味

位於京東市場藥令市場巷內的甘草食堂，是豬肋排專賣店，也是當地的老字號。用炭火直烤的豬肋排香氣十足，獨特的炭香讓味道更上一層樓。豬肋排不只適合搭配套餐，也非常適合當 下酒菜配燒酒。不少饕客都稱這裡的炭火豬肋排+燒酒是「終極組合」，回頭客絡繹不絕。

경동시장 감초식당, 돼지갈비 1만3천원(최초 및 추가 주문시 2인분 이상 가능). 경상도집 가족점이라는데 간이 좀 약한 계속 먹게 되는 맛은 유사하다. 양도 더 한 것 같은데 밥 상태도 더 낫다. 다만 실내만 자리 있고 정신 번쩍 차리게 밝다. 카드결제 잘 됨. pic.twitter.com/ef84MkEOym — 타 (@backsideisadeep) October 10, 2019

3. 原祖食堂 – 1987年就開始的馬鈴薯湯元祖

巷內的原祖食堂自1987年起就是清涼里區馬鈴薯豬骨湯（감자탕）的元祖店。店內老式裝潢保留了濃厚的懷舊氛圍，對喜歡古早味的食客是一大吸引。份量十足的馬鈴薯湯，配上最後的炒飯收尾，更是讓人一吃難忘的價格實惠、份量充足，CP值超高，是市場內不可錯過的經典美味。

4. 安東家 – Netflix節目加持的35年傳統手工刀削麵

位於新館地下1樓的安東家，專賣35年傳統手工刀削麵。 由曾在Netflix節目《黑白大廚》 中亮相過的「阿姨無菜單」（이모가세）經營，節目播出後人氣暴增，成為排隊名店。特色是慶尚道風格的麵條搭配黍米飯和白菜包菜，呈現獨一無二的風味。正統手工刀削麵的美味，結合傳統與節目效應，讓安東家成為京東市場的代表美食之一。

京東市場如今已是首爾隱藏的美食天堂， 每家老店都有獨特魅力與長久歷史，吃過一次就讓人難以忘懷。 若有機會造訪清涼里，記得把這些傳統美味加入你的必吃清單！

