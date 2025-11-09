因《亲爱的X》剧情刺激强烈！「童星出身」金裕贞担心童星演员奇昭侑：亲自安排谘商师、首次拍摄也到场！

金裕贞、金永大、金度勋主演的《亲爱的X》在日前上线，而奇昭侑在剧中饰演白雅珍（金裕贞 饰）的童年时期，反社会人格恶女的演技好到吓坏观众，纷纷直呼真的太会演！

近日，奇昭侑的妈妈也通过 IG 分享金裕贞的美谈。奇昭侑的妈妈说：「裕贞演员真人比照片漂亮1万倍，很伤心照片没有拍出来，但裕贞演员很漂亮的是大家都知道的！在拍摄开始前就听导演说你很担心昭侑，说要亲自安排心理谘商师。剧本阅读时，你看到昭侑的演技后也一直很担心，剧本阅读后的聚餐，还走到昭侑面前，用蜜糖般关切地眼神对我说『如果有困难的话，一定要联系我』。」

奇昭侑的妈妈继续表示：「第一次拍摄时，你也因为担心亲自来到现场。昭侑拍摄辛苦场面那天你本来想过来，但因爲行程冲突不能来而感到抱歉，真心疼爱童星演员的样子让我非常感动。」接著又补充：「金裕贞演员有很多学习的地方，别的故事到时候跟别的照片一起讲述吧！能饰演童年雅珍、能出演金裕贞演员的童年，感到非常幸福，希望以后能在下一部作品中见面。」



《亲爱的X》是以残酷的事件和心理描写爲中心的犯罪惊悚剧，因为有很多刺激强烈的场面，被判定为19禁青少年不可观看。制作组爲了保护童星们的心理，细心管理现场，金裕贞也温暖地照顾后辈，网友看到奇昭侑的妈妈发文后也纷纷表示：「人美心也美」、「童星出身的裕贞，现在已经是可靠的姊姊了ㅠㅠㅠㅠ」、「天使裕贞」、「真的好善良」等等。



而2017年出生的奇昭侑已经演过很多剧，演技非常好！近年出演过《我们的蓝调时光》饰演玄春禧（高斗心 饰）的6岁孙女「恩奇」、《坏妈妈》中饰演李崔强豪（李到晛 饰）的女儿「李睿尽」、《我的完美秘书》刘恩浩（李浚赫 饰）的女儿的「小星」等，都让人印象深刻。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻