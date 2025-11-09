【韓網熱門】女生最愛的「恐龍相」男明星集錦！網嘆：我們只是喜歡帥哥而已

聽說有不少女生偏愛「恐龍相」？

「恐龍相」並不是指某人的臉型真的長得像恐龍，而是指這個人臉上所散發出的整體印象給人一種像恐龍的感覺。 與「狐狸相」「蛇相」相比，「恐龍相」的人兩眼之間的間距較寬，顴骨發達，臉型呈菱形。 這個說法在2010年代開始因大眾媒體以藝人的臉型為主題進行報導而引起共鳴，並在網路上流行開來，逐漸成為一種大眾文化。

孔劉



魏嘏雋（/魏化儁）



金宇彬



李民基



秋泳愚



尹斗俊



柳俊烈



韓國網友評論：

1. 都挺喜歡的，但我個人覺得尹斗俊像拉布拉多

2. 我覺得秋泳愚和柳俊烈長得有點像，本來以為他像任英雄，這麼一看確實有點像

3. 咦，什麼情況...... 像金宇彬、李民基那種，一提到「恐龍相」就會被提到的演員確實沒錯哈哈哈。 原來孔劉也被認為是恐龍相啊，不知道欸...... 不過尹斗俊在偶像裡的恐龍相陣營里我一次都沒見過...... 有人說他是恐龍相嗎???

4. 恐龍相就是孔劉、金宇彬那種。 女生一想到喜歡的恐龍相演員就會想到孔劉。 越往下看就越覺得「咦？ 那位為什麼在這裡？ 」

5. 把柳、秋去掉吧

6. 裡面也有些不是恐龍相的啊，就是長得帥而已

7. 柳的魅力，我一點點都感覺不到......

8. 原來我是不喜歡恐龍相的人啊

9. 恐龍的臉小、脖子長，但...... 最後那位演員不太符合吧？

10. 我好像不是喜歡「恐龍相」，而是喜歡「長得帥的恐龍相」

11. 怎麼沒有金英光？

12. 對我來說，孔劉就是「恐龍相」的絕對代表

13. 這不是帥不帥的問題，只是那些被歸為「恐龍相」的男演員，看起來比起恐龍更像蛇相

14. 我現實中見過尹斗俊，他本人超級帥，為什麼會被放進去？ 他不算恐龍相吧......

15. 大家喜歡的是那種高個子模特型的恐龍相

16. 依我看——金宇彬、魏嘏雋是「肉食恐龍相」，孔劉、李民基是「草食恐龍相」

17. 秋泳愚很帥，但從沒覺得他是恐龍相。 他更像是圓潤溫柔那一型？ 我挺喜歡秋泳愚的

18. 姜棟元也挺接近恐龍相的，不是嗎？

19. 最後兩個不是恐龍相，尤其是柳??? 拜託，得分到別的類別去了

20. 不是啦，撇開個人喜好不談，大概能理解他們想表達的那種感覺——雖然有的人放進去有點勉強，但也還能接受...... 結果看到最後一個的時候我直接笑死，這最後一個到底是怎麼回事啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3963428885

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞