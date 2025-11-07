這不是《宇宙Marry Me》的白常務？！裴奈拏在Disney+《操控遊戲》又登場，反派角色散發強烈存在感！

小編這兩天在追 Disney+《操控遊戲》發現一個眼熟的人，《宇宙Marry Me》的白常務怎麼在這裡啦 XD 兩個真的是很不同的角色耶！

裴奈拏在《操控遊戲》第3集首次登場，在沾滿鮮血的地面和身份不明的屍體躺著的地方，他似乎在照著安耀翰（都敬秀 飾）的命令行動，整個氣氛超級毛骨悚然！之後他進入監獄幫囚犯們打疫苗，還提前認出目標朴台仲（池昌旭 飾）的臉。



後來發現朴台仲沒有出現，更親自去牢房裡尋找，行動非常縝密。最後把事先準備好的藥物（老鼠藥）注射到朴台仲的手臂裡，再若無其事地離開。完成任務後，還傳了「30分鐘後一切搞定」的簡訊給某人。在之後的劇情中他會扮演什麼樣的角色？他與安耀翰又是什麼樣的關係呢？



而裴奈拏出演的另一部劇《宇宙Marry Me》目前正在熱播中，他飾演美麗百貨公司的常務「白商賢」一角，冷靜又充滿人情味的樣子備受關注。在第8集中，他溫暖地安慰著因自己失誤而自責的尹珍敬（申瑟琪 飾），默默地守護在流淚的她身旁，兩人之間的距離也更加拉近，好奇他們之後會有什麼樣的發展。



《操控遊戲》目前公開到第4集，剛好就停在最精彩的地方 >//< 被安耀翰抓走的囚犯們是否能生存下來？想要復仇的朴台仲下一步計畫是什麼？還有另一名反派李光洙的角色也尚未現身，一定要鎖定接下來的播出！【Disney+ 每週三16:00更新，每週更新2集】



另外，《宇宙Marry Me》剛確認彼此心意開始戀愛的金宇宙（崔宇植 飾）和柳美里（庭沼珉 飾）遇到了困難，被前未婚夫金宇柱（徐范俊 飾）發現了真相，還有姑丈張韓求（金英敏 飾）做的壞事何時會被發現？只剩下4集感覺還有很多事情要交代呢！【Disney+ 每週五、六晚上22:30上架新集數】



