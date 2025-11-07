朴修弘被控「恐嚇食品公司代表」，最終獲判無嫌疑！律師怒斥：這是針對明星的惡意誣告

藝人朴修弘在遭食品業者以「恐嚇」罪名提告的案件中，最終獲判無嫌疑，正式洗清冤屈。

7日，朴修弘的法律代理人、太河法律事務所的蔡義俊（채의준）律師透過官方聲明表示：「朴修弘先生因去年7月遭提告恐嚇罪一事，近日已接獲警方『無嫌疑（不起訴）』的處分結果。」



蔡律師說明：「當時的原告A先生（食品公司代表）指控朴修弘恐嚇，但朴修弘甚至連起訴書都未曾收到，直到媒體報導才第一次得知此事，當時我們就懷疑這是刻意透過媒體炒作、意圖損害形象的行為。」

接著補充道：「朴修弘其後誠實配合警方調查，首爾江南警察署於10月20日作出『不送檢決定』，判定朴修弘完全沒有犯罪事實。」



蔡律師強調：「A先生的主張從一開始就站不住腳。對方聲稱『聽到朴修弘的法律代理人發出恐嚇性言論』，但實際上朴修弘本人既沒有說過這些話，也未曾下達任何相關指示。」他嚴厲指出：「這起事件是為了破壞知名藝人形象、施壓威脅的明確誣告行為。」

另一方面，朴修弘方面早在2023年9月，就針對A先生的公司未經許可使用朴修弘肖像超過一年進行廣告宣傳，提起約5億韓元的合約金請求訴訟，該案件目前仍在水原地方法院城南支院審理中。

朴修弘方面表示：「A先生不僅無視法院的和解勸告，還在兩年後提出毫無根據的控告。如今警方已明確揭露其虛假指控，未來對任何損害名譽的行為都將採取強硬法律行動。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞