这不是《宇宙Marry Me》的白常务？！裴奈拏在Disney+《操控游戏》又登场，反派角色散发强烈存在感！

小编这两天在追 Disney+《操控游戏》发现一个眼熟的人，《宇宙Marry Me》的白常务怎么在这里啦 XD 两个真的是很不同的角色耶！

裴奈拏在《操控游戏》第3集首次登场，在沾满鲜血的地面和身份不明的尸体躺著的地方，他似乎在照著安耀翰（都敬秀 饰）的命令行动，整个气氛超级毛骨悚然！之后他进入监狱帮囚犯们打疫苗，还提前认出目标朴台仲（池昌旭 饰）的脸。



后来发现朴台仲没有出现，更亲自去牢房里寻找，行动非常缜密。最后把事先准备好的药物（老鼠药）注射到朴台仲的手臂里，再若无其事地离开。完成任务后，还传了「30分钟后一切搞定」的简讯给某人。在之后的剧情中他会扮演什么样的角色？他与安耀翰又是什么样的关系呢？



而裴奈拏出演的另一部剧《宇宙Marry Me》目前正在热播中，他饰演美丽百货公司的常务「白商贤」一角，冷静又充满人情味的样子备受关注。在第8集中，他温暖地安慰著因自己失误而自责的尹珍敬（申瑟琪 饰），默默地守护在流泪的她身旁，两人之间的距离也更加拉近，好奇他们之后会有什么样的发展。



《操控游戏》目前公开到第4集，刚好就停在最精彩的地方 >//< 被安耀翰抓走的囚犯们是否能生存下来？想要复仇的朴台仲下一步计画是什么？还有另一名反派李光洙的角色也尚未现身，一定要锁定接下来的播出！【Disney+ 每周三16:00更新，每周更新2集】



另外，《宇宙Marry Me》刚确认彼此心意开始恋爱的金宇宙（崔宇植 饰）和柳美里（庭沼珉 饰）遇到了困难，被前未婚夫金宇柱（徐范俊 饰）发现了真相，还有姑丈张韩求（金英敏 饰）做的坏事何时会被发现？只剩下4集感觉还有很多事情要交代呢！【Disney+ 每周五、六晚上22:30上架新集数】



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻