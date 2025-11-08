服役中也能國威發光！車銀優APEC登場「以顏值報國」後，新電影《放飛旅行團》熱度高漲

電影《放飛旅行團》上映後火速衝上韓國票房冠軍，連續一週穩坐寶座，背後還有一位隱藏的功臣——竟然是正在服兵役、根本無法參與宣傳的「臉蛋天才」車銀優！

《放飛旅行團》上映兩天後，10月31日於慶州舉行的 APEC（亞太經濟合作會議）歡迎晚宴上，車銀優意外現身主持，引發全網討論。目前他隸屬於國防部勤務支援團，原本只是支援活動，沒想到APEC籌備委員會竟主動向國防部提出「想讓車銀優主持」的請求，經過審核後正式批準。

當天，車銀優以完美儀態與穩健主持，面對包括韓國總統李在明、中國國家主席習近平、日本首相高市早苗等21國領袖代表，展現不輸專業主播的氣場。活動結束後，社群上瘋傳一句：「車銀優用臉替韓國爭光！」話題度瞬間飆升，也順勢把《放飛旅行團》的關鍵字一起推上熱搜，讓更多觀眾湧進戲院。

先前舉辦的VIP試映會上，更出現「宇宙級友情助攻」：BTS防彈少年團成員田柾國！平常幾乎不參加電影活動的他，這次破例到場，還抱著印有車銀優臉的大型玩偶，在紅毯上俏皮合照，掀起爆炸話題。片商相關人士透露：「車銀優對不能親自出席試映會感到很遺憾，他說會派朋友代替自己出席，沒想到竟是柾國！」讓工作人員又驚又喜。

除了外部話題滿點，其實《放飛旅行團》本身口碑也不俗，再加上演技派姜河那、金英光領銜主演，足以賺足影迷的視線，如今加上車銀優助力，票房更顯猛勁。 電影講述四位認識24年的好友一起踏上「人生第一次海外旅行」的爆笑故事。 車銀優飾演夢想成為世界頂尖DJ的角色「淵敏」，外貌出眾、走到哪都是焦點，但個性天然呆、總是無意間惹笑眾人。



評論指出車銀優這次將自己的「臉天才」形象轉化為幽默武器，完美詮釋自帶反差萌的角色，成功完成喜劇首挑戰！



