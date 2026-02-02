【震盪韓娛】車銀優、金宣虎接連捲入稅務疑雲！經紀公司 Fantagio 危機處理能力不足遭轟

經紀公司 Fantagio 因旗下藝人車銀優與金宣虎捲入各項稅務及法人相關爭議，連日成為大眾關注的焦點。雖然兩起事件目前均尚未有最終定論，但外界紛紛指出，事發後經紀公司的應對方式反而導致輿論進一步惡化。

車銀優事件中，公司應對不足，被質疑輿論控管

近期（1月22日）有報導指出，車銀優遭首爾地方國稅局調查四局進行高強度稅務調查，並收到約 200 億韓元規模的追繳稅款通知。據報導，由車銀優母親擔任代表的一人公司一直與 Fantagio 簽訂勞務契約，國稅局針對該法人是否實質營運等問題提出質疑，並告知將追繳約 200 億韓元的稅金。



在初步報導當天，輿論因驚人的追繳金額而沸騰。由於這是極為敏感的逃稅疑雲，大眾要求經紀公司給出迅速且具體說明的聲音日益高漲。然而，Fantagio 僅發表了原則性的立場：「國稅局的通知並非最終確定的事項，將針對法律解釋及適用相關爭點，依據合法程序進行說明。」因其未發表道歉或遺憾之意，引發了公眾的反感。

隨著爭議持續，在 5 天後的 27 日，Fantagio 再次發布立場聲明，遲來地低頭致歉表示：「對於讓許多人擔心，我們深感抱歉。」而這是在車銀優於社群媒體發布個人立場聲明的一天之後。不過，該聲明並未針對調查背景或爭點提供具體解釋，重點反而放在「請節制過度的解讀與猜測」，被評價為比起釐清事件，更側重於輿論控管。



關於稅務調查具體說明的匱乏，也加深了大眾的質疑。特別是 Fantagio 與該案關聯，去年已收到國稅局約 82 億韓元的稅收追繳通知，雖申請了「課稅前審查」但遭駁回。儘管外界指出有必要對此進一步說明，但經紀公司卻僅傳出聘請大型律師事務所、延攬前任高官律師等消息，反而使爭議擴大。

金宣虎事件中，公司無具體澄清，加劇大眾疑慮

接著，2月1日爆出的金宣虎相關疑雲也面臨類似指責。當天報導指出，金宣虎正營運著一家與 Fantagio 無關的公演企劃法人。該法人成立於 2024 年 1 月，當時金宣虎尚在之前的經紀公司，地址設於金宣虎位於首爾龍山區的住處，由金宣虎擔任代表理事，父親擔任社內董事、母親擔任監事，並無外部專業經理人。



最初的報導中包含多項指控：金宣虎涉嫌透過法人名義帳戶轉帳薪資給父母，父母再將錢轉回給金宣虎；以及涉嫌將法人卡私用於生活費、娛樂費，更有檢舉指稱其父親駕駛法人名義的高級進口車。這讓部分觀點認為這與先前爆發的車銀優事件結構相似，加劇了大眾的疑慮。

Fantagio 在數小時內便發表立場，明確表示：「金宣虎與公司間的合約及活動並無任何問題」，並強調重視法律與稅務程序。然而針對金宣虎的法人公司，僅表示：「該法人是為了製作舞台劇及相關活動而設立，絕非以刻意節稅或逃稅為目的。」除了說明在金宣虎移籍至 Fantagio 前一年多時間內並無實際營運，目前正在辦理廢業程序外，並無更具體的澄清。



Fantagio公司業務＆危機處理能力令人堪憂

在接連不斷的爭議中，業界內外對 Fantagio 的危機處理能力充滿憂慮與批評。既然出現了必須判定是否違法的質疑，就應給出具體的解釋並以負責任的態度應對，但缺乏實質內容的說明失去了說服力，導致針對金宣虎的輿論也自然地朝向惡化發展。儘管保護藝人是經紀公司的主要職責，但目前卻引發了「公司為了降低自身的法律風險，反而將負擔轉嫁給藝人個人」的批評。除非後續有明確的事實說明與一致的應對，否則大眾對 Fantagio 的冷淡視線恐難以平息。



