李帝勳、表藝珍主演《模範計程車3》以歷代級規模回歸！最新預告曝光：反派出現在KPOP、運動、遊戲等領域！

《模範計程車3》（模範的士3）前兩季都創下超高收視和討論度，因此全新一季也讓許多劇迷們都相當期待！

《模範計程車3》是以同名網路漫畫爲原作的系列劇，是一部蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇。



公開的第二版預告中，金道奇駕駛5283模範計程車在道路上疾馳。字幕打上「你問為什麼又再次回來了？因為這世界上所有體裁都充斥著壞傢伙。」暗示進一步進化的反派們的登場，惡毒的反派們在 KPOP 到運動、遊戲等多個領域進行剝削和犯罪。哇～這季的主題又更加多元了，竟然連 KPOP 都有！



隨著反派角色變得更強大且多樣化，金道奇的動作戲還有「彩虹運輸5人幫」的副角色扮演和團隊合作將全面升級！此外，從黑色電影到驚悚、犯罪、懸疑、喜劇和愛情的跨類型體裁也將登場。時隔2年回歸他們會遇到什麼樣的委託事件？讓人倍感好奇和期待。最後是完成出擊準備的金道奇和張代表（金義聖 飾）、安高恩（表藝珍 飾）、崔景求（張赫鎮 飾）和朴振言（裴侑藍 飾）高興的樣子，看完預告多巴胺直接上升啊！



《模範的士3》即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。

