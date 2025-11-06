Super Junior銀赫再度做愛心，以本人及粉絲名義捐出(2005+1106)萬韓元

今天2025年11月6日是Super Junior出道20週年紀念日，銀赫藉此機會再次捐出善款做愛心。

「綠色雨傘兒童基金會」透露銀赫以本人及粉絲名義，為了「看顧家庭之兒童」而捐款。銀赫以Super Junior出道日2025年11月6日，捐出了2005萬加上1106萬共3111萬善款（韓元）。機構計畫將此筆款項用於116名「看顧家庭之兒童」，「가족돌봄아동看顧家庭之兒童」指家人因患有疾病或身心障礙，兒童須負責家人照護事宜。



該機構還說明銀赫從2021年半開始資助「看顧家庭之兒童」，去年2024年便成為機構捐款1億元以上的「綠色卓越俱樂部第487號會員」，加上此次捐款金額，銀赫捐款累計2億7726萬6500元。銀赫透過機構發表感想：「多虧了這段時間許多粉絲的喜愛和支持，我才能參與這溫暖的分享，往後仍感謝大家的喜愛，會努力散播善良的影響力。」



綠色雨傘社會貢獻合作本部長申正元（音譯）則表示：「感謝粉絲和歌手一起在社會上不斷發揮良善的影響力，真心恭喜Super Junior出道20週年，為今後的活動加油。綠色雨傘為了讓善良的分享成為孩子們的幸福，永遠會在兒童身邊努力。」

