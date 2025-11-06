Super Junior银赫再度做爱心，以本人及粉丝名义捐出(2005+1106)万韩元

今天2025年11月6日是Super Junior出道20周年纪念日，银赫藉此机会再次捐出善款做爱心。

「绿色雨伞儿童基金会」透露银赫以本人及粉丝名义，为了「看顾家庭之儿童」而捐款。银赫以Super Junior出道日2025年11月6日，捐出了2005万加上1106万共3111万善款（韩元）。机构计画将此笔款项用於116名「看顾家庭之儿童」，「가족돌봄아동看顾家庭之儿童」指家人因患有疾病或身心障碍，儿童须负责家人照护事宜。



该机构还说明银赫从2021年半开始资助「看顾家庭之儿童」，去年2024年便成为机构捐款1亿元以上的「绿色卓越俱乐部第487号会员」，加上此次捐款金额，银赫捐款累计2亿7726万6500元。银赫透过机构发表感想：「多亏了这段时间许多粉丝的喜爱和支持，我才能参与这温暖的分享，往后仍感谢大家的喜爱，会努力散播善良的影响力。」



绿色雨伞社会贡献合作本部长申正元（音译）则表示：「感谢粉丝和歌手一起在社会上不断发挥良善的影响力，真心恭喜Super Junior出道20周年，为今后的活动加油。绿色雨伞为了让善良的分享成为孩子们的幸福，永远会在儿童身边努力。」

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻