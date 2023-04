Super Junior銀赫生日會東海驚喜登場！細數過往銀赫生日「赫海」放閃時刻♥

今日4月4日是Super Junior銀赫的生日,先祝赫宰生日快樂ヽ(´∀`)ノ

Super Junior銀赫在生日前的3月30日舉行了包含線上服務的生日會,開場就有驚喜──東海現身!

銀赫獨自演唱D&E〈Bout you〉,唱著唱著搭檔東海竟從後台走出來齊唱,銀赫神情相當驚訝。一唱完,東海便搞笑指責銀赫怎麼可以自己一個人唱,因為他可是創作者啊,怎麼能沒經過創作者同意呢?銀赫則說早就想到他會出現,但是唱第一段都還沒看到人影。兩個人還聊了好一陣子,還劇透D&E連錄音都還沒錄的歌曲呢,甚至銀赫也第一次聽!



兩人合唱〈Bout you〉,還被細心的粉絲發現銀赫唱到歌詞「想要度過此生的人是你」把「你」改喊成了「李東海」,東海唱到「我就是你要找的人」兩人也特別有戲。



:"The person I want to be with Lee Donghae!" (he changed the lyrics)

: I'm The person you are looking for"





Me crying in the corner #eunhyuk #donghae #동해 #은혁 #eunhae #은해 pic.twitter.com/51RPQQhW0D