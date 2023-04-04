Super Junior銀赫生日會東海驚喜登場！細數過往銀赫生日「赫海」放閃時刻♥

今日4月4日是Super Junior銀赫的生日，先祝赫宰生日快樂ヽ（´∀｀）ノ
Super Junior銀赫在生日前的3月30日舉行了包含線上服務的生日會，開場就有驚喜──東海現身！
銀赫獨自演唱D&E〈Bout you〉，唱著唱著搭檔東海竟從後台走出來齊唱，銀赫神情相當驚訝。一唱完，東海便搞笑指責銀赫怎麼可以自己一個人唱，因為他可是創作者啊，怎麼能沒經過創作者同意呢？銀赫則說早就想到他會出現，但是唱第一段都還沒看到人影。兩個人還聊了好一陣子，還劇透D&E連錄音都還沒錄的歌曲呢，甚至銀赫也第一次聽！
230330 은혁 생일파티— xtff_소통 (@tong_avril) March 30, 2023
#은혁 #eunhyuk #동해 #DONGHAE pic.twitter.com/3DzZFsHxRa
HAPPY BIRTHDAY EUNHYUK— ChiSiahay (@Chi_Siahay) March 30, 2023
THANK YOU OUR SPECIAL GUEST
LOVE YOU, BOYS #EUNHYUK #은혁 #DONGHAE #동해 #SuperjuniorDNE #SUPERJUNIOR pic.twitter.com/fGpqydR61j
兩人合唱〈Bout you〉，還被細心的粉絲發現銀赫唱到歌詞「想要度過此生的人是你」把「你」改喊成了「李東海」，東海唱到「我就是你要找的人」兩人也特別有戲。
:"The person I want to be with Lee Donghae!" (he changed the lyrics)— (@Eunhae0404_1510) March 31, 2023
: I'm The person you are looking for"
Me crying in the corner #eunhyuk #donghae #동해 #은혁 #eunhae #은해 pic.twitter.com/51RPQQhW0D
若細數每年銀赫生日時赫海的放閃時刻，可能數不清，例如2020年，銀赫開直播打給東海做任務，任務沒成功，東海倒是捧著蛋糕出現了，還送了一件衣服一雙鞋子，讓兩個人從頭到腳「情侶到底」。兩個人還互擦護唇膏，甜膩的抱在一起，銀赫害羞到要瘋了～XDD
（↓已定位37:34）
2021年東海特地拍了YouTube影片，和銀赫演唱重新編曲的「生日版」D&E〈Gloomy〉。後來銀赫生日當天開了YouTube直播，和東海通電話吵頻道名字怎麼取比較好，但還是沒有忘記該講的「我愛你」。東海：「我會一直站在你那邊，你想做什麼就做吧！」銀赫：「你愛我嗎？」東海：「非常，非常愛你啊！呀，我愛你！我愛你！」銀赫：「你有多愛我？」東海：「真的，真的超──級愛你。」東海都說成這樣了，銀赫還說「不夠」，最後因為頻道名字沒結論掛人家電話XDD。
最後再祝福一次祝赫宰生日快樂ヽ（´∀｀）ノ D&E長長久久！聽說兩個人今日也膩在一起了（？）
HAPPY BIRTHDAY EUNHYUK#은혁 #EUNHYUK#슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR#HAPPYBIRTHDAY #20230404 pic.twitter.com/4tdHt8Kh1t— SUPER JUNIOR (@SJofficial) April 3, 2023
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